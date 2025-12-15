Þátttakendur í viðhorfahópi Gallup eru nú spurðir út í mögulegt framboð Guðlaugs Þórs Þórðarsonar til borgarstjórnar. Sjálfur segist Guðlaugur ekki standa að baki könnuninni, hann hafi í nógu að snúast í þinginu þó hann gefi líkt og áður ekkert upp um hvort hann stefni á að sækjast eftir oddvitasæti Sjálfstæðisflokksins í borginni sem Hildur Björnsdóttir vermir nú.
Viðhorfahópur Gallup var settur á laggirnar til þess að einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir geti á skömmum tíma fengið greinargóðar upplýsingar um stöðu mála í þjóðfélaginu, líkt og því er lýst á vef Gallup. Nú er viðhorfahópurinn meðal annars spurður orðrétt tveggja spurninga um Guðlaug Þór og mögulegt framboð hans til borgarstjórnar en þrálátur orðrómur hefur verið uppi framboð Guðlaugs undanfarna mánuði.
„Hvort vilt þú frekar að Guðlaugur Þór Þórðarson eða Hildur Björnsdóttir verði borgarstjóraefni Sjálfstæðisflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum?“ er önnur spurningin og hljóðar hin svo:
„Myndi það auka eða minnka líkurnar á því að þú kysir Sjálfstæðisflokkinn í næstu borgarstjórnarkosningum ef Guðlaugur Þór Þórðarson væri oddviti/borgarstjóraefni Sjálfstæðisflokksins?“
Í samtali við Vísi segir Guðlaugur Þór að könnunin sé ekki gerð á hans vegum. „Ég er nú bara á fullu hérna niðrí þingi og hélt þú værir að hringja í mig vegna þess, nú eða vegna enska boltans,“ segir Guðlaugur sem er landsþekktur stuðningsmaður Liverpool. Þétt dagskrá er á þingi í dag, meðal annars önnur umræða um bandorminn svokallaða.
En er staðan óbreytt? Þú útilokar ekki mögulegt framboð í borginni?
„Nei, ég hef ekki gert það.“
Áður hefur komið fram að Sjálfstæðismenn verði með leiðtogaprófkjör í borginni. Kosið verður um leiðtoga 24. janúar 2026. Vörður, fulltrúaráð Sjálfstæðismanna í Reykjavík samþykkti þetta á fundi þann 10. nóvember síðastliðinn.
Vörður, fulltrúaráð Sjálfstæðismanna í Reykjavík, samþykkti tillögu stjórnar um að fara í leiðtogaprófkjör en uppstillingarnefnd sér um hin sætin á framboðslista þeirra til sveitarstjórnarkosninga. Óvæntir gestir voru á fundi ráðsins, þar á meðal formaður Sjálfstæðisflokksins.