Guðbjörg Oddný sækist eftir öðru sætinu Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 4. janúar 2026 20:39 Guðbjörg Oddný er bæjarfulltrúi og samskiptastjóri. Aðsend Guðbjörg Oddný Jónasdóttir, bæjarfulltrúi og formaður umhverfis- og framkvæmdaráðs, sækist eftir öðru sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði. Prófkjör Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði fer fram sjöunda febrúar. Í tilkynningu frá Guðbjörgu segist hún búa yfir víðtækfri reynslu af bæjarmálum sem formaður fyrrnefndrar nefndar og sömuleiðis sem formaður menningar- og ferðamálanefndar bæjarins. „Hafnarfjörður er bærinn minn og ég er afar stolt af þeim uppgangi og blómstrandi menningarlífi sem við í meirihlutanum höfum unnið að saman. Ég vil fá tækifæri til að halda áfram þessari vegferð; að tryggja öfluga innviði og einfalda líf fjölskyldna í bænum okkar," segir Guðbjörg. Guðbjörg Oddný situr í stjórn fulltrúaráðsins í Hafnarfirði, er varaformaður Landssambands sjálfstæðiskvenna og situr í málefnanefnd flokksins um umhverfis- og samgöngumál. Samhliða kjörnum störfum starfar hún sem samskiptastjóri hjá Benchmark Genetics og er með MA-gráðu í alþjóðasamskiptum og BA í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. Hún er gift Gísla Má Gíslasyni hagfræðingi og eiga þau þrjú börn. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarmál Sjálfstæðisflokkurinn Hafnarfjörður