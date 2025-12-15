Innlent

Bein út­sending: Kynna skýrslu um snjó­flóðið í Súða­vík

Árni Sæberg skrifar
Frá minningarreit um þá sem létust í snjóflóðunum á Súðavík árið 1995.
Rannsóknarnefnd Alþingis vegna snjóflóðsins í Súðavík 16. janúar 1995 hefur lokið rannsókn sinni. Skýrsla nefndarinnar verður afhent forseta Alþingis klukkan 13 og kynnt klukkan 15. Sjá má kynninguna í beinni útsendingu hér að neðan.

Í tilkynningu á vef rannsóknarnefnda Alþingis segir að nefndin hafi verið skipuð á grundvelli ályktunar Alþingis 30. apríl 2024 um rannsókn á snjóflóðinu. Nefndinni var afhent skipunarbréf þann 26. nóvember í fyrra og henni gefið eitt ár til að skila skýrslu.

Skýrslan er í tveimur bindum.Vísir/Sigurjón

Nefndina skipa þau Finnur Þór Vilhjálmsson héraðsdómari, sem er jafnframt formaður nefndarinnar, Dóra Hjálmarsdóttir rafmagnsverkfræðingur, og Þorsteinn Sæmundsson jarðfræðingur.

Fjórtán létust og tíu slösuðust

Samkvæmt þingsályktun frá því í apríl í fyrra var ákveðið að skipa nefndina til þess að rannsaka málsatvik í tengslum við flóðið, sem féll 16. janúar 1995. Fjórtán létust í flóðinu og tíu slösuðust.

Nefndinni var ætlað að draga saman og útbúa til birtingar upplýsingar um málsatvik með það að markmiðið að varpa ljósi á ákvarðanir og verklag stjórnvalda í tengslum við flóðið. Þar átti að gera grein fyrir:

  • Hvernig staðið var að ákvörðunum um snjóflóðavarnir, hvernig skipulagi byggðar var háttað með tilliti til snjóflóðahættu, gerð hættumats og hvernig staðið var að upplýsingagjöf um snjóflóðahættu til íbúa Súðavíkur,
  • Fyrirkomulagi og framkvæmd almannavarnaaðgerða í aðdraganda snjóflóðsins, í kjölfar þess og þar til hættuástandi var aflétt,
  • Eftirfylgni stjórnvalda í kjölfar snjóflóðsins.

Beina útsendingu frá kynningu á niðurstöðum nefndarinnar má sjá í spilaranum hér að neðan:

