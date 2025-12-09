Dramatískur sigur Liverpool án Salah Aron Guðmundsson skrifar 9. desember 2025 22:02 Dominik Szoboszlai skoraði sigurmark leiksins Vísir/Getty Mark á lokamínútunum gegn Inter Milan tryggði Salah lausu Liverpool liði 1-0 kærkominn sigur í Meistaradeildinni í stormasamri viku fyrir félagið. Leiksins var beðið með mikilli eftirvæntingu sökum þess sem hefur gengið á frá síðasta leik Liverpool þar sem að Mohamed Salah lét gamminn geisa í viðtali eftir að hafa verið ónotaður varamaður þar. Sú ákvörðun var tekin að kippa Salah úr leikmannahópi Liverpool fyrir leik kvöldsins og var það undir leikmönnum liðsins sem eftir stóðu í hópnum að reyna láta storm undanfarinna daga utan vallar ekki hafa áhrif á sig innan vallar. Leikurinn var stál í stál og ekki mikið um fína drætti en þegar um þrjátíu mínútur voru liðnar virtist Ibrahima Konaté vera koma gestunum frá Bítlaborginni yfir eftir að hafa stangað boltann í netið. Eftir nánari athugun í VAR-sjánni sáu dómarar leiksins hins vegar að boltinn hefði farið í höndina á Hugo Ekitike, liðsfélaga Konaté hjá Liverpool, í aðdraganda marksins og því ekki annað hægt en að taka það af. Inter Milan hefur verið að sækja frábær úrslit hingað til í Meistaradeildinni og er við toppsæti deildarinnar en ekki voru þeir mikið í því að ógna marki Liverpool í kvöld. Sömuleiðis gáfu þeir fá færi á sér. Á 86.mínútu dró hins vegar til tíðinda þegar að Alessandro Bastoni gerðist sekur um mikil heimskupör þegar að hann togaði í Florian Wirtz, leikmann Liverpool innan vítateigs. Atvikið var skoðað í VAR-sjánni og þar komst dómari leiksins að þeirri niðurstöðu að dæma vítaspyrnu. Enginn Mohamed Salah var í liði Liverpool til þess að taka vítaspyrnuna en strákarnir úr Bítlaborginni getur þó reitt sig á góðan spyrnumann í Dominik Szobozslai, hann skoraði af miklu öryggi úr vítaspyrnunni. Mark sem reyndist sigurmark leiksins. Kærkominn sigur Liverpool staðreynd í stormasamri viku. Með sigrinum lyftir Liverpool sér upp í áttunda sæti Meistaradeildarinnar. Þar er liðið með tólf stig, sama stigafjölda og Inter Milan sem situr í 5.sæti Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla