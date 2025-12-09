Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Dramatískur sigur Liver­pool án Salah

Aron Guðmundsson skrifar
Dominik Szoboszlai skoraði sigurmark leiksins
Dominik Szoboszlai skoraði sigurmark leiksins Vísir/Getty

Mark á lokamínútunum gegn Inter Milan tryggði Salah lausu Liverpool liði 1-0 kærkominn sigur í Meistaradeildinni í stormasamri viku fyrir félagið.

Leiksins var beðið með mikilli eftirvæntingu sökum þess sem hefur gengið á frá síðasta leik Liverpool þar sem að Mohamed Salah lét gamminn geisa í viðtali eftir að hafa verið ónotaður varamaður þar.

Sú ákvörðun var tekin að kippa Salah úr leikmannahópi Liverpool fyrir leik kvöldsins og var það undir leikmönnum liðsins sem eftir stóðu í hópnum að reyna láta storm undanfarinna daga utan vallar ekki hafa áhrif á sig innan vallar.

Leikurinn var stál í stál og ekki mikið um fína drætti en þegar um þrjátíu mínútur voru liðnar virtist Ibrahima Konaté vera koma gestunum frá Bítlaborginni yfir eftir að hafa stangað boltann í netið.

Eftir nánari athugun í VAR-sjánni sáu dómarar leiksins hins vegar að boltinn hefði farið í höndina á Hugo Ekitike, liðsfélaga Konaté hjá Liverpool, í aðdraganda marksins og því ekki annað hægt en að taka það af.

Inter Milan hefur verið að sækja frábær úrslit hingað til í Meistaradeildinni og er við toppsæti deildarinnar en ekki voru þeir mikið í því að ógna marki Liverpool í kvöld. Sömuleiðis gáfu þeir fá færi á sér.

Á 86.mínútu dró hins vegar til tíðinda þegar að Alessandro Bastoni gerðist sekur um mikil heimskupör þegar að hann togaði í Florian Wirtz, leikmann Liverpool innan vítateigs.

Atvikið var skoðað í VAR-sjánni og þar komst dómari leiksins að þeirri niðurstöðu að dæma vítaspyrnu.

Enginn Mohamed Salah var í liði Liverpool til þess að taka vítaspyrnuna en strákarnir úr Bítlaborginni getur þó reitt sig á góðan spyrnumann í Dominik Szobozslai, hann skoraði af miklu öryggi úr vítaspyrnunni. Mark sem reyndist sigurmark leiksins.

Kærkominn sigur Liverpool staðreynd í stormasamri viku. Með sigrinum lyftir Liverpool sér upp í áttunda sæti Meistaradeildarinnar. Þar er liðið með tólf stig, sama stigafjölda og Inter Milan sem situr í 5.sæti

