Sjáðu mörkin: Guimaraes beint úr horni, dramatík hjá Liverpool og öll hin Valur Páll Eiríksson skrifar 6. desember 2025 22:16 Ef einhvern tíma er tilefni til að fagna með hornfánanum. Owen Humphreys/PA Images via Getty Images Þau vantaði ekki mörkin í enska boltanum á Sýn Sport í dag. Mörg hver skrautleg, falleg og dramatísk. Öll má þau sjá að neðan. Aston Villa 2-1 Arsenal Emiliano Buendía skoraði dramatískt sigurmark fyrir Aston Villa sem hefur verið á hreint ótrúlegri siglingu og er nú aðeins þremur stigum frá toppliði Arsenal. Klippa: Aston Villa 2-1 Arsenal Manchester City 3-0 Sunderland Rúben Dias með neglu, Josko Gvardiol með alvöru skalla og Phil Foden sömuleiðis með skalla í slá og inn eftir rabona sendingu frá Rayan Cherki. Geggjuð mörk á Etihad-vellinum. Klippa: Manchester City 3-0 Sunderland Liverpool 3-3 Leeds United Algjör vitleysa á Elland Road eftir markalausan fyrri hálfleik. Ekitiké með sín fyrstu mörk síðan í september. Leeds svarar með tveimur, Szoboszlai virðist ætla að tryggja sigurinn þar til Japaninn knái Ao Tanaka jafnar í blálokin. Klippa: Leeds 3-3 Liverpool Newcastle United 2-1 Burnley Hornspyrna? Æi, ég skýt bara. Bruno Guimaraes með geggjað mark og tvö vítamörk til viðbótar á St. James' Park. Klippa: Newcastle 2-1 Burnley Everton 3-0 Nottingham Forest Fýluferð hjá Sean Dyche á gamla heimavöllinn. Thierno Barry og Kieran Dewsbury-Hall á skotskónum fyrir Moyesarann. Klippa: Everton 3-0 Nottingham Forest Tottenham 2-0 Brentford Klippa: Tottenham 2-0 Brentford