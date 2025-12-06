Enski boltinn

Sjáðu mörkin: Guimaraes beint úr horni, dramatík hjá Liverpool og öll hin

Valur Páll Eiríksson skrifar
Ef einhvern tíma er tilefni til að fagna með hornfánanum.
Þau vantaði ekki mörkin í enska boltanum á Sýn Sport í dag. Mörg hver skrautleg, falleg og dramatísk. Öll má þau sjá að neðan.

Aston Villa 2-1 Arsenal

Emiliano Buendía skoraði dramatískt sigurmark fyrir Aston Villa sem hefur verið á hreint ótrúlegri siglingu og er nú aðeins þremur stigum frá toppliði Arsenal.

Klippa: Aston Villa 2-1 Arsenal

Manchester City 3-0 Sunderland

Rúben Dias með neglu, Josko Gvardiol með alvöru skalla og Phil Foden sömuleiðis með skalla í slá og inn eftir rabona sendingu frá Rayan Cherki. Geggjuð mörk á Etihad-vellinum.

Klippa: Manchester City 3-0 Sunderland

Liverpool 3-3 Leeds United

Algjör vitleysa á Elland Road eftir markalausan fyrri hálfleik. Ekitiké með sín fyrstu mörk síðan í september. Leeds svarar með tveimur, Szoboszlai virðist ætla að tryggja sigurinn þar til Japaninn knái Ao Tanaka jafnar í blálokin.

Klippa: Leeds 3-3 Liverpool

Newcastle United 2-1 Burnley

Hornspyrna? Æi, ég skýt bara. Bruno Guimaraes með geggjað mark og tvö vítamörk til viðbótar á St. James' Park.

Klippa: Newcastle 2-1 Burnley

Everton 3-0 Nottingham Forest

Fýluferð hjá Sean Dyche á gamla heimavöllinn. Thierno Barry og Kieran Dewsbury-Hall á skotskónum fyrir Moyesarann.

Klippa: Everton 3-0 Nottingham Forest

Tottenham 2-0 Brentford

Klippa: Tottenham 2-0 Brentford
