Donald Trump Bandaríkjaforseti fékk í kvöld fyrstu Friðarverðlaun FIFA og hann kom upp á svið á HM-drættinum eftir langa lofræðu um hvað hann hefði gert mikið fyrir frið í heiminum.
Trump fékk bæði bikar og verðlaunapening sem hann setti strax um hálsinn á sér.
Gianni Infantino fór yfir af hverju Trump fær þessi verðlaun. Gaman að gefa besta vini sínum verðlaunin sem hann fékk ekki hjá Nóbelnum á dögunum.
Bandaríkjaforseti tók við verðlaunapeningnum sínum og setur hann um hálsinn á sér, áður en Gianni Infantino sleikir hann upp með því að lesa af opinberu verðlaunaskjali FIFA og segja honum hversu frábær hann sé.
„Við viljum sjá von, við viljum sjá einingu, við viljum sjá framtíð,“ segir Gianni. „Þetta er það sem við viljum sjá frá leiðtoga og þú átt svo sannarlega skilið fyrstu friðarverðlaun FIFA. Þú getur alltaf reitt þig á stuðning minn til að hjálpa þér að koma á friði um allan heim. Þakka þér fyrir, herra forseti.“
„Þetta er einn mesti heiður sem mér hefur hlotnast um ævina. Við höfum bjargað milljónum og aftur milljónum mannslífa. Við höfum getað bundið enda á svo mörg stríð. Tölurnar fyrir heimsmeistaramótið eru langt umfram það sem við töldum mögulegt. Við ætlum að halda viðburð sem er stærri en nokkuð sem heimurinn hefur séð,“ sagði Donald Trump, forseti Bandaríkjanna.