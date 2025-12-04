Vöruðu við því að Bandaríkin gætu svikið Úkraínu og Evrópu Samúel Karl Ólason skrifar 4. desember 2025 19:03 Emmanuel Macron og Freidrich Merz, leiðtogar Frakklands og Þýskalands. AP/Thomas Mukoya Ráðamenn í Evrópu bera lítið traust til erindreka Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, í tengslum við viðræður Bandaríkjamanna við Rússa um mögulegan frið í Evrópu. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, varaði aðra þjóðarleiðtoga og embættismenn í Evrópu við því á dögunum að ráðamenn í Bandaríkjunum gætu á endanum svikið Úkraínu og Evrópu. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, varaði Vólódímír Selenskí, forseta Úkraínu, við því að hann þyrfti að fara mjög varlega. „Þeir eru að spila með bæði ykkur og okkur,“ sagði Merz og er hann talinn hafa verið að ræða þá Steve Witkoff og Jared Kushner sem ferðuðust til Moskvu í vikunni og ræddu við Vladimír Pútín, forseta Rússlands. Sjá einnig: Engin niðurstaða á annars „gagnlegum“ fundi Þetta sögðu leiðtogarnir í hópsímtali þó nokkurra leiðtoga Evrópu á mánudaginn, samkvæmt blaðamönnum Spiegel, sem hafa komið höndum yfir minnispunkta um símtalið. Auk Macrons, Merz og Selenskís tóku Mark Rutte framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, Alexander Stubb forseti Finnlands, Donald Tusk forsætisráðherra Póllands, Girogia Meloni forsætisráðherra Ítalíu, Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur, Jonas Gahr forsætisráðherra Noregs, Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og António Costa, forseti leiðtogaráðs ESB, einnig þátt í símtalinu. Spiegel segir aðra en Macron og Merz hafa lýst yfir áhyggjum vegna erindrekanna umdeildu. Varaði við svikum Þegar Macron var að tala um viðræður Witkoffs og Kushners við Rússa sagði hann að mögulegt væri að Bandaríkjamenn gætu svikið Úkraínu- og Evrópumenn hvað varðar landsvæði í Úkraínu og öryggistryggingar. Viðræður um landsvæði eru líklega þær erfiðustu þegar kemur að friðarviðræðum milli Úkraínu og Rússlands. Pútín hefur á undanförnum dögum krafist þess að Úkraínumenn hörfi frá öllu Donbas-svæðinu svokallaða. Annars muni Rússar leggja það undir sig. Sjá einnig: Segir Úkraínumönnum að hörfa eða deyja Trump og meðlimir í ríkisstjórn hans hafa ítrekað gefið til kynna að þeir séu hlynntir því en Úkraínumenn segja það ekki koma til greina. Umrætt svæði þykir mjög víggirt og þar búa fjölmargir Úkraínumenn. Stubb sagði á einum tímapunkti í umræddu símtali að ekki væri hægt að bandarísku erindrekunum að einangra Úkraínumenn. „Við megum ekki skilja Úkraínu og Vólódímír eina með þeim,“ sagði Stubb og tók Rutte undir það. Evrópu að ákveða hvað gera eigi við peningana Umræður á símafundinum snerust einnig um frysta sjóði Rússa í Evrópu og hvernig ætti að nýta þá. Margir leiðtogar Evrópu vilja nota þá til að hjálpa Úkraínu á komandi árum en um töluverða fjármuni er að ræða. Af þeim rússnesku peningum sem um er að ræða eru um 140 milljarðar evra í belgískum bönkum en um 25 milljarðar eru í öðrum bönkum innan ESB. Í friðaráætlun sem Witkoff, Kushner og rússneski auðjöfurinn Kiril Dmitríev, eru sagðir hafa samið nýlega var lagt til að hluti þessara peninga færi í fjárfestingarverkefni til enduruppbyggingar í Úkraínu. Ríki Evrópu áttu einnig að setja fúlgur fjár í þennan sjóð en Bandaríkjamenn áttu að hirða helminginn af öllum hagnaði sem kæmi úr honum. Restin átti að fara í sameiginlegar fjárfestingar Bandaríkjamanna og Rússa til að bæta samskipti ríkjanna. Leiðtogar Evrópu vilja nota frystar eigur Rússa til að styrkja varnir Úkraínu og tryggja rekstur úkraínska ríkisins og stendur til að greiða atkvæði um tillögu þar að lútandi seinna í mánuðinum. Ráðamenn í Belgíu hafa þó lýst sig andsnúna því. Á símafundinum eru leiðtogarnir sagðir hafa verið sammála um það að gera þyrfti Bandaríkjamönnum ljóst að þessir frystu sjóðir Rússa í Evrópu kæmu þeim í raun ekki við. Það væri Evrópumanna að ákveða hvað ætti að gera við þá. Fundurinn afkastamikill en mikið verk fyrir höndum Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að fundur hans með úkraínskri sendinefnd um friðarsamkomulag milli Rússlands og Úkraínu hafi verið afkastamikill, en þó væri mikið verk enn fyrir höndum. 30. nóvember 2025 23:49 Belgar óttast að þurfa að endurgreiða Rússum Forsætisráðherra Belgíu segist ekki vilja leggja hald á frysta sjóði Rússa þar í landi. Hann óttast að Rússar muni höfða mál gegn Belgíu og að Belgar muni sitja uppi með skaðabótaskyldu. Þá segir ráðherrann, sem heitir Bart De Wever, að eignaupptakan gæti komið niður á friðarviðleitni varðandi innrás Rússa í Úkraínu. 28. nóvember 2025 11:42 