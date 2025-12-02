Erlent

Engin niður­staða á annars „gagn­legum“ fundi

Samúel Karl Ólason skrifar
Júrí Úsjakóv og Vladimír Pútín á fundinum í kvöld. Steve Witkoff er á milli þeirra.
Júrí Úsjakóv og Vladimír Pútín á fundinum í kvöld. Steve Witkoff er á milli þeirra. AP/Alexander Kazakov, Sputnik

Júrí Úsjakóv, ráðgjafi Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, segir að fundur þeirra með þeim Steve Witkoff, sérstökum erindreka Donalds Trump, og Jared Kushner, tengdasyni Trumps, hafi verið skilvirkur, innihaldsríkur og mjög gagnlegur.

Fundurinn stóð yfir í tæpar fimm klukkustundir í Kreml í kvöld en fyrstu ummæli Úsjakóvs gefa til kynna að lítill árangur hafi náðst.

Eftir hann sagði Újsakóv, samkvæmt rússneskum fjölmiðlum, að ekkert samkomulag lægi fyrir að svo stöddu og ekki stæði til að Pútín og Trump funduðu. Það gæti þó gerst seinna.

Hann sagði einnig að einhverjir hlutar nýrrar friðaráætlunar væru ásættanlegir og aðrir alls ekki. Heilt yfir hafi fundurinn verið gagnlegur en ekki hefði verið talað um einstaka liði heldur heildarinnihald áætlunarinnar, sem hefur tekið nokkrum breytingum frá því hún var fyrst opinberuð.

Þá var henni lýst sem óskalista Pútíns og er Dmitríev sagður hafa spilað stórt hlutverk í gerð áætlunarinnar. Í kjölfarið áttu ráðamenn í Evrópu og Úkraínu í viðræðum við Bandaríkjamenn um áætlunina og var henni þá breytt.

Úsjakóv sagði þörf á frekari viðræðum varðandi Úkraínu en hann sagði einnig að á fundinum hefðu þeir talað um þörfina á efnahagslegri samvinnu Bandaríkjanna og Rússlands.

Kirill Dmitríev, rússneskur auðjöfur og sérstakur erindreki Pútíns sem sat einnig fundinn, sagði á X að fundurinn hafi verið skilvirkur. Dmitríev og Witkoff hafa átt í miklum samskiptum að undanförnu.

Áætlunin fól að miklu leyti í sér að ríki Evrópu áttu að fjármagna enduruppbyggingu í Úkraínu og útvega Úkraínu öryggistryggingar en ráðamenn í Evrópu komu ekkert að því að semja áætlunina.

Þeir liðir upprunalegu friðaráætlunarinnar sem féllu hvað verst í kramið í Kænugarði sneru að landsvæðum og öryggistryggingum. Áætlunin þótti loðin þegar kæmi að því að tryggja fullveldi Úkraínu til framtíðar.

Í stuttu máli sagt fól upprunalega áætlunin í sér að Úkraínumenn gæfu eftir umfangsmikið og víggirt svæði í Dónetsk-héraði og að í staðinn myndu Rússar halda yfirráðasvæðum sínum í Lúhansk, Kerson og Spórisjía, auk Krímskaga.

Þeir ættu þó að hörfa frá einhverjum hernumdum svæðum eins og í Súmí og Karkív en þeir liðir voru nokkuð óljósir varðandi hvenær og hvernig það ætti að gerast.

Witkoff og Kushner funduðu með úkraínskum erindrekum áður en þeir fóru til Moskvu og eru sagðir ætla að hitta Úkraínumenn aftur í kjölfar fundarins með Pútín.

Sérfræðingum og greinendum þykir ólíklegt að Pútín hafi áhuga á að semja um frið að svo stöddu. Hann telji sig í betri stöðu en Úkraínumenn og að Rússar séu að sigra og skynji veikleika í Evrópu og í Bandaríkjunum.

