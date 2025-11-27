Segir Úkraínumönnum að hörfa eða deyja

Vladimír Pútín, forseti Rússlands, segir að átökunum í Úkraínu muni ekki linna fyrr en úkraínskir hermenn hörfi frá „landsvæðum sem þeir halda“. Hörfi þeir ekki muni Rússar ná fram markmiðum sínum með hervaldi.
Hann sagði að ef þeir hörfuðu ekki yrðu úkraínskir hermenn á svæðinu felldir og að úkraínski herinn myndi tapa öllum sínum hernaðarmætti.
Þetta var meðal þess sem Pútín sagði á blaðamannafundi í Rússlandi í dag.
Putin told reporters that the fighting will end when Ukrainian forces withdraw from the territories they currently hold. pic.twitter.com/kES7HyuUGj— WarTranslated (@wartranslated) November 27, 2025
Forsetinn var að tala um svæði í austurhluta Úkraínu, nánar tiltekið í Dónetskhéraði, sem Rússar hafa reynt að hernema í nokkur ár. Hæg framsókn þeirra um víggirt svæðið hefur kostað Rússa verulega í mannslífum og hergögnum.
Í nýlegri grein Washington Post kom ofram að á þessu ári hafi Rússar lagt undir sig minna en eitt prósent af Úkraínu. Þetta svæði hafi verið hernumið á kostnað þess að fleiri en tvö hundruð þúsund hermenn hafi fallið eða særst í átökunum.
Í nýlegri friðaráætlun sem Bandaríkjamenn kynntu fyrir ráðamönnum í Kænugarði á dögunum var lagt til að Úkraínumenn hörfuðu frá þessu svæði og þar með öllu Donbassvæðinu svokallaða.
Því hafa Úkraínumenn alfarið hafnað. Pútín sagði aftur á móti að af þessu yrði og að alþjóðasamfélagið yrði að viðurkenna eignarrétt Rússa á úkraínsku landsvæði.
Pútín sagði á fundinum að ómögulegt væri að semja við núverandi stjórnvöld Úkraínu. Þau væru ólögmæt, sem þau eru ekki.
Pútín fór um víðan völl á blaðamannafundinum. Meðal annars sagði hann Rússa hafa engan áhuga á að ráðast á ríki Evrópu. Það hefði aldrei staðið til og ríkisstjórn hans væri tilbúin til að staðfesta það formlega.
Hann skammaðist einnig yfir ráðamönnum í Evrópu, eins og Rússar hafa ítrekað gert að undanförnu, og sakaði þá um að standa í vegi friðar.
Annar liður í áróðri Rússa er að saka Evrópu um að bera ábyrgð á þjáningum Úkraínumanna með að standa við bak þeirra og framlengja þannig stríðið.
Pútín sagði „sumir“ og vísaði þar til Evrópumanna, væru tilbúnir til að halda stríðinu gangandi þar til síðasti Úkraínumaðurinn fellur.
„Rússar eru tilbúnir til þess.“
Pútín ræddi sérstaklega um mögulega eignaupptöku á frystum sjóðum Rússa í Evrópu, aðallega í Belgíu, og sagði að slíkt yrði ekkert annað en þjófnaður. Allir væru sammála um það.
Hann sagði að það myndi grafa undan trausti til evrusvæðisins og að Rússar myndu bregðast harðlega við slíkum aðgerðum.
Putin:The confiscation of Russian assets will have dire consequences. pic.twitter.com/cuC2vOwGt7— Clash Report (@clashreport) November 27, 2025
Embættismenn Evrópusambandsins hafa um nokkurra mánaða skeið reynt að finna leiðir til að nota um þær fúlgur fjár sem frystar hafa verið í sjóðum Rússa í Evrópu. Mest er um að ræða peninga í bönkum í Belgíu, en í heildina eru þetta um 140 milljarðar evra, eða um 20,6 billjónir króna (20.600.000.000.000).
Vextirnir af þessum peningum hafa um nokkuð skeið verið notaðir til að fjármagna rekstur úkraínska ríkisins.
Nú vilja bakhjarlar Úkraínu nota peningana til að fjármagna uppbyggingu á hergagnaiðnaði í Úkraínu og til að fjármagna kaup á hergögnum frá Bandaríkjunum á næstu árum. Úkraínumenn vilja einnig nota þá til að fjármagna ríkisreksturinn þar í landi.
Pútín var einnig spurður út í fréttir um að Steve Witkoff, sérstakur erindreki Donalds Trump, hefði átt í samskiptum við náinn ráðgjafa Pútíns. Upptökum af samtali þeirra var lekið til fjölmiðla á dögunum og þar kom fram að Witkoff hefði ráðlagt ráðgjafa Pútíns hvernig forsetinn rússneski gæti haft mest áhrif á Trump.
Þá lofaði Witkoff Pútín í samtali við ráðgjafann og sagðist sannfærður um að Pútín vildi frið.
Witkoff mun á næstunni fara til Moskvu til viðræðna við ráðamenn þar og Pútín sagði á fundinum í dag að það hefði verið skrítið ef Witkoff hefði talað illa um Rússland í samtökum við Rússa. Slíkt myndi ekki hafa jákvæð áhrif á viðræður ríkjanna.
Þá kvartaði Pútín yfir því að samtalið hefði verið hlerað og tekið upp. Það væri glæpsamlegt að gera slíkt í Rússlandi. Hann sagði hlerunina óásættanlega tilraun til að hafa áhrif á friðarviðræðurnar og sagði hana jafnast á við blandaðan hernað eða fjölþátta ógnir, sem Rússar hafa verið sakaðir um víða í Evrópu.
Hann gaf þó einnig til kynna að um einhvers konar fölsun gæti verið að ræða, þó ráðgjafi hans hafi áður staðfest að samtalið hafi átt sér stað.
Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sagði í dag að ráðamenn í Rússlandi hefðu ekki raunverulegan vilja til að ræða frið í Úkraínu. Hún sagði aðstæður kringum innrás Rússa vera eldfimar og hættulegar. Talsmaður Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, gaf til kynna að friður væri ekki í nánd.
Rússar og Úkraínumenn gerður loftárásir á báða bóga í nótt þar sem mannfall varð úr röðum almennra borgara. Úkraínumenn segja Rússa hafa skotið flaugum og flogið drónum á höfuðborgina Kænugarð, þar sem að minnsta kosti tvær íbúðablokkir urðu fyrir sprengjum.
Stjórnvöld í Úkraínu hafa gert umfangsmiklar breytingar á svokallaðri "friðaráætlun" Bandaríkjanna og Rússlands, sem stendur nú í nítján atriðum í stað 28.
Erindrekar og embættismenn frá Bandaríkjunum, Úkraínu og öðrum ríkjum Evrópu koma saman í Genf í Sviss í dag þar sem ræða á umdeildar friðartillögur sem eiga að koma frá Bandaríkjamönnum, varðandi stríðið í Úkraínu. Úkraínskir og evrópskir erindrekar eru sagðir tilbúnir til að samþykkja þó nokkra af liðum ætlunarinnar en ætla að krefjast töluverðra breytinga.