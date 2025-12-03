Merino og Arsenal-vörnin mikilvæg sem fyrr Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. desember 2025 21:24 Mikel Merino var maðurinn á bak við bæði mörk Arsenal-liðsins í sigrinum í kvöld. Getty/Julian Finney/ Arsenal er með fimm stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir 2-0 heimasigur á Brentford í kvöld. Mikel Merino var bæði með mark og stoðsendingu á Emirates-leikvanginum í kvöld og Arsenal-vörnin hleypti engu inn eins og oftast. City hafði minnkað forskotið í tvö stig með sigri í gær en Arsenal er áfram í kjörstöðu á toppnum. Arsenal hefur oft verið meira sannfærandi en í kvöld en liðið gerði nóg til að landa mikilvægum þremur stigum. Brenford hefur strítt stórliðunum á leiktíðinni en þeir fengu ekkert út úr leiknum í kvöld á móti hrinu gríðarlega sterka Arsenal-liðs. Fyrra kom strax á elleftu mínútu leiksins þegar Spánverjinn Mikel Merino sýndi enn á ný mikilvægi sitt. Merino skallaði þá inn fyrirgjöf frá Ben White sem var lokapunkturinn á frábærri sókn. Mikel Arteta leyfði sér að byrja með þá Bukayo Saka og Eberechi Eze á bekknum en þeir komu inn á í seinni hálfleik eins og Viktor Gyökeres. Það er mikið álag á Arsenal-liðinu og þeir gerðu bara nóg til að klára þessi þrjú stig í kvöld. Varamaðurinn Saka innsiglaði sigurinn þegar hann skoraði annað markið í uppbótartíma eftir að hafa fengið stungusendingu frá fyrrnefndum Merino. Enski boltinn