Enski boltinn

Undir­býr Liverpool líf án Salah?

Valur Páll Eiríksson skrifar
Mohamed Salah hafði átt fast sæti í byrjunarliði Liverpool í öllum deildarleikjum undir stjórn Arne Slot, þar til í gær.
Mohamed Salah hafði átt fast sæti í byrjunarliði Liverpool í öllum deildarleikjum undir stjórn Arne Slot, þar til í gær. Getty/Stu Forster

Mohamed Salah sat allan leikinn á varamannabekk Liverpool þegar liðið vann langþráðan 2-0 útisigur á West Ham United um helgina. Ákvörðun þjálfarans Arne Slot gæti gefið til kynna að hlutverk Egyptans fari minnkandi.

Farið er að hitna undir stjórasæti Slot í Liverpool en Púllarar höfðu tapað níu af tólf leikjum í aðdraganda leiks helgarinnar. Þar á meðal voru 3-0 tap fyrir Nottingham Forest á heimavelli síðustu helgi og 4-1 tap á sama velli fyrir PSV í Meistaradeildinni í miðri viku.

Mohamed Salah hefur verið besti leikmaður Liverpool síðan hann gekk í raðir félagsins fyrir tæpum áratug og var lykillinn að Englandsmeistaratitli liðsins í vor. Frammistaða hans hefur hins vegar verið ámælisverð það sem af er vetri.

Liverpool vann loks leik á ný og hélt hreinu í fyrsta skipti um hríð þegar Salah sat allan tímann á bekknum um helgina. Það var í fyrsta sinn frá því í apríl 2024 sem hann situr heilan leik á varamannabekknum í ensku úrvalsdeildinni, þá hafði Jurgen Klopp hann á bekknum, einnig í leik við West Ham í Lundúnum.

Slot tók stóra ákvörðun með því að láta Salah sitja á bekknum en var verðlaunaður fyrir með 2-0 sigri, einn af aðeins tveimur sigrum Liverpool í síðustu átta deildarleikjum.

Salah var einnig á bekknum í 5-1 útisigri á Frankfurt í Meistaradeild Evrópu fyrr í haust og veltir margur því upp hvort liðið sé hreinlega betra án Egyptans.

Ljóst er að Púllarar verða án hans um nokkurra vikna skeið þegar hann heldur á Afríkumótið í Marokkó með egypska landsliðinu síðar í þessum mánuði.

Góðu tíðindin fyrir Liverpool eru þau að Svíanum Alexander Isak tókst loks að brjóta ísinn í ensku úrvalsdeildinni í sigri sunnudagsins.

„Salah getur ekki kvartað yfir þessu því að hann hefur ekki verið að spila vel, og þegar svo er, þá verður maður að sætta sig við ákvörðunina,“ segir Alan Shearer, knattspyrnufræðingur hjá breska ríkisútvarpinu, BBC.

„Þetta virkaði fyrir Liverpool, og það hefur virkað fyrir Isak, því hann var munurinn á liðunum,“ bætir Shearer við.

Búast má við því að Salah snúi aftur í Liverpool-liðið þegar það mætir Sunderland á miðvikudagskvöldið kemur. Heil umferð fer fram í ensku úrvalsdeildinni frá þriðjudegi fram á fimmtudag.

Allir leikir vikunnar verða sýndir beint á Sýn Sport en sjá má dagskránna að neðan.

Þriðjudagur 2. desember

  • 18:50 VARsjáin (Sýn Sport)
  • 19:30 Fulham - Manchester City (Sýn Sport 2)
  • 19:30 Bournemouth - Everton (Sýn Sport 3)
  • 20:15 Newcastle - Tottenham (Sýn Sport)

Miðvikudagur 3. desember

  • 19:15 Doc Zone - allir leikirnir í beinni samtímis (Sýn Sport)
  • 19:30 Arsenal - Brentford (Sýn Sport 3)
  • 19:30 Brighton - Aston Villa (Sýn Sport 5)
  • 19:30 Burnley - Crystal Palace (Sýn Sport 6)
  • 19:30 Wolves - Nottingham Forest (Sýn Sport Ísland 3)
  • 20:15 Leeds - Chelsea (Sýn Sport 4)
  • 20:15 Liverpool - Sunderland (Sýn Sport 2)

Fimmtudagur 4. desember

  • 20:00 Manchester United - Everton (Sýn Sport)
  • 22:10 Big Ben (Sýn Sport)
Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið