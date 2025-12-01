Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Sindri Sverrisson skrifar 1. desember 2025 08:36 Mohamed Salah varð að gera sér að góðu að verma varamannabekkinn í gær þegar Liverpool vann West Ham. Getty Arne Slot, stjóri Liverpool, sagði engan þurfa að velkjast í vafa um hversu mikilvægur Mohamed Salah hefði verið fyrir liðið og yrði áfram, þó að hann væri settur á varamannabekkinn í gær. Salah hafði verið í byrjunarliðinu í hverjum einasta deildarleik síðan í apríl 2024, þegar Jürgen Klopp var enn stjóri Liverpool, þar til kom að 2-0 sigrinum gegn West Ham í gær. Slot var því eðlilega spurður út í þá stóru ákvörðun að taka Salah út úr byrjunarliðinu en hrósaði Egyptanum í hástert. „Ég fæ þessa spurningu oft,“ sagði Slot á blaðamannafundi og vísaði til fyrri dæma um það þegar hann hefur ekki verið með einhverja af stjörnum liðsins í byrjunarliðinu. „Mo hefur átt ótrúlegan feril og mun áfram eiga mjög góða framtíð hjá þessu félagi því hann er svo einstakur leikmaður. En þegar það eru tíu leikir á fjórum dögum þá þarf að taka ákvarðanir um byrjunarliðið,“ sagði Slot en leikjaálag virðist þó ekki hafa verið eina ástæðan. „Miðað hvernig þeir stilltu upp með bakvörð sem er alltaf að sækja fram á við og kantmann sem dregur sig inn, þá taldi ég þetta hjálpa liðinu,“ sagði Slot og gaf í skyn að Salah sinnti ekki nægilega góðri varnarvinnu. „En eins og ég sagði þá hefur hann verið svo mikilvægur og verður mikilvægur fyrir félagið í framtíðinni,“ sagði Slot. Alexander Isak og Cody Gakpo skoruðu mörk Liverpool í sigrinum í gær og eftir hann er liðið komið aftur í efri helming deildarinnar, í 8. sæti með 21 stig eftir 13 leiki og aðeins stigi frá mögulegu Meistaradeildarsæti. Enski boltinn Mest lesið Reiður eftir ásakanir um svindl: „Hversu heilalaus þarftu að vera?“ Formúla 1 Kolbeinn enn ósigraður eftir að hafa rotað Martinez Sport „Stór nöfn“ sáu Kolbein rifbeinsbrjóta Martinez Sport Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Enski boltinn Sjáðu mörkin og allt það helsta úr enska boltanum í gær Fótbolti Felldi félaga sinn úr íslenska U19-landsliðinu Handbolti Paquetá kallar eftir stuðningi frá enska knattspyrnusambandinu Fótbolti Sú besta kláraði æfingu fótbrotin og óvissa um leikinn við Ísland Fótbolti Neyddur á dráttinn en vill frekar sófann og nammi Fótbolti Litli bróðir Stephen Curry til Golden State Körfubolti Fleiri fréttir Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili Enn einn sigur Villa og Mávarnir á flugi Sanngjarnt jafntefli niðurstaðan Fyrsta deildarmark Isaks kom í langþráðum sigri „Mikilvægi Zirkzee fólst ekki bara í markinu“ Endurkomusigur United á Selhurst Park Sjáðu skallamark Andra Lucasar gegn Wrexham Segir að Dorgu sé að farast úr stressi í hvert sinn sem hann fær boltann Sanngjarn sigur gestanna frá Fulham Ótrúleg endurkoma Sunderland og Igor Thiago hetja Brentford Foden kom City á beinu brautina á ný Palmer klár eftir að hafa tábrotnað heima hjá sér Starfsmaður Chelsea stal 34 milljónum af félaginu Real hafi misst áhugann á slökum Konaté Sjáðu bestu mörkin: Klókur Kanu og eitraður Essien Segir Slot hafa viku til þess að bjarga starfi sínu Fantasýn: Eyjólfur Sverris pakkar fjölskyldunni saman Scholes sakar Slot um virðingarleysi og að hann fái það í bakið núna Slot hefur ekki áhyggjur af því að vera rekinn Lykilmaður Bayern ekki hrifinn af Arsenal þrátt fyrir tapið í gær Van Dijk forðaðist fréttamenn eftir leik Sjáðu Barry vinna fjórtán skallaeinvígi gegn Man. Utd og setja met „Förum ekki fram úr okkur“ Hefur ekki gerst hjá Liverpool síðan 1953 Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti Fantasýn: Hefði átt að hlusta á fáránlegu rökin sín Rifjuðu upp sögu af formanni KSÍ og slagsmál Dyer og Bowyer Sjáðu bestu vörslur Pickfords gegn United Fannst ferlega erfitt að horfa á Isak: „Gjörsamlega ósýnilegur“ Sjá meira