Út­skýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn

Sindri Sverrisson skrifar
Mohamed Salah varð að gera sér að góðu að verma varamannabekkinn í gær þegar Liverpool vann West Ham.
Arne Slot, stjóri Liverpool, sagði engan þurfa að velkjast í vafa um hversu mikilvægur Mohamed Salah hefði verið fyrir liðið og yrði áfram, þó að hann væri settur á varamannabekkinn í gær.

Salah hafði verið í byrjunarliðinu í hverjum einasta deildarleik síðan í apríl 2024, þegar Jürgen Klopp var enn stjóri Liverpool, þar til kom að 2-0 sigrinum gegn West Ham í gær. 

Slot var því eðlilega spurður út í þá stóru ákvörðun að taka Salah út úr byrjunarliðinu en hrósaði Egyptanum í hástert.

„Ég fæ þessa spurningu oft,“ sagði Slot á blaðamannafundi og vísaði til fyrri dæma um það þegar hann hefur ekki verið með einhverja af stjörnum liðsins í byrjunarliðinu.

„Mo hefur átt ótrúlegan feril og mun áfram eiga mjög góða framtíð hjá þessu félagi því hann er svo einstakur leikmaður. En þegar það eru tíu leikir á fjórum dögum þá þarf að taka ákvarðanir um byrjunarliðið,“ sagði Slot en leikjaálag virðist þó ekki hafa verið eina ástæðan.

„Miðað hvernig þeir stilltu upp með bakvörð sem er alltaf að sækja fram á við og kantmann sem dregur sig inn, þá taldi ég þetta hjálpa liðinu,“ sagði Slot og gaf í skyn að Salah sinnti ekki nægilega góðri varnarvinnu.

„En eins og ég sagði þá hefur hann verið svo mikilvægur og verður mikilvægur fyrir félagið í framtíðinni,“ sagði Slot.

Alexander Isak og Cody Gakpo skoruðu mörk Liverpool í sigrinum í gær og eftir hann er liðið komið aftur í efri helming deildarinnar, í 8. sæti með 21 stig eftir 13 leiki og aðeins stigi frá mögulegu Meistaradeildarsæti.

