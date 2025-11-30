Enski boltinn

Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna milli­bili

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Darren England rekur Lucas Paquetá út af í leik West Ham United og Liverpool.
Darren England rekur Lucas Paquetá út af í leik West Ham United og Liverpool. getty/Liverpool FC

Lucas Paquetá var rekinn af velli í leik West Ham United og Liverpool eftir að hafa fengið tvö gul spjöld með 54 sekúndna millibili fyrir mótmæli.

Paquetá sneri aftur í lið West Ham eftir leikbann í dag. Hann var í byrjunarliði Hamranna en kláraði þó ekki leikinn vegna fáránlegrar hegðunar.

Á 83. mínútu gaf Darren England, dómari leiksins, Paquetá gult spjald fyrir að mótmæla aukaspyrnu sem var dæmd á Niclas Füllkrug fyrir brot á Dominik Szoboszlai. 

Paquetá linnti þó ekki látum, hélt áfram að tuða og tæpri mínútu eftir að hafa fengið gula spjaldið lyfti England því aftur og rak Brassann af velli.

Klippa: Lucas Paquetá fær tvö gul spjöld með 54 sekúndna millibili

Hegðun Paquetás vekur sérstaka athygli í ljósi þess að hann hefur sætt rannsókn fyrir að næla sér viljandi í spjöld í leikjum West Ham til að hafa áhrif á veðmálamarkaði.

Paquetá var hreinsaður af ásökunum um veðmálasvindl en umræðan um þau mun eflaust blossa aftur upp eftir þetta síðasta uppátæki hans.

West Ham tapaði leiknum, 0-2, og er í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.

Gulu spjöldin sem Paquetá fékk má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

Enski boltinn

