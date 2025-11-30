Lucas Paquetá var rekinn af velli í leik West Ham United og Liverpool eftir að hafa fengið tvö gul spjöld með 54 sekúndna millibili fyrir mótmæli.
Paquetá sneri aftur í lið West Ham eftir leikbann í dag. Hann var í byrjunarliði Hamranna en kláraði þó ekki leikinn vegna fáránlegrar hegðunar.
Á 83. mínútu gaf Darren England, dómari leiksins, Paquetá gult spjald fyrir að mótmæla aukaspyrnu sem var dæmd á Niclas Füllkrug fyrir brot á Dominik Szoboszlai.
Paquetá linnti þó ekki látum, hélt áfram að tuða og tæpri mínútu eftir að hafa fengið gula spjaldið lyfti England því aftur og rak Brassann af velli.
Hegðun Paquetás vekur sérstaka athygli í ljósi þess að hann hefur sætt rannsókn fyrir að næla sér viljandi í spjöld í leikjum West Ham til að hafa áhrif á veðmálamarkaði.
Paquetá var hreinsaður af ásökunum um veðmálasvindl en umræðan um þau mun eflaust blossa aftur upp eftir þetta síðasta uppátæki hans.
West Ham tapaði leiknum, 0-2, og er í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Gulu spjöldin sem Paquetá fékk má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.