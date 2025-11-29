Enski boltinn

Starfs­maður Chelsea stal 34 milljónum af fé­laginu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Starfsmaðurinn var í aðstöðu til að stela yfir þrjátíu millónum á fjögurra ára tímabili.
Starfsmaðurinn var í aðstöðu til að stela yfir þrjátíu millónum á fjögurra ára tímabili. Getty/ Vince Mignott/Matt Cardy

Starfsmaður Chelsea hefur játað að hafa misnotað stöðu sína til að svíkja meira en tvö hundruð þúsund pund út úr félaginu.

Hin 39 ára gamla Claire Walsh játaði sök sína fyrir Westminster-dómstólnum á föstudag en hún var ákærð fyrir fjársvik með misnotkun á stöðu sinni á tímabilinu 8. júní 2019 til 23. október 2023.

Walsh, sem starfaði sem aðstoðarfjármálastjóri hjá úrvalsdeildarfélaginu, játaði að hafa á óheiðarlegan hátt misnotað stöðu sína til að afla sér 208.521,65 punda. Það gerir meira en 34 milljónir íslenskra króna.

Dómarinn Kieran O'Donnell sagði við Walsh: „Þú hefur verið ákærð fyrir fjársvik upp á meira en 200.000 pund gegn Chelsea-knattspyrnufélaginu.“

„Þú hefur játað þig seka um brotið og það er umfangsmeira en við höfum heimild til að dæma í. Málið verður sent til hæstaréttar til dómsuppkvaðningar, þar sem þeir hafa viðeigandi valdheimildir,“ sagði O'Donnell dómari.

Walsh, sem var látin laus gegn skilyrðislausu tryggingargjaldi, mun fá dóm sinn kveðinn upp í Isleworth Crown Court á dagsetningu sem ákveðin verður síðar.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið