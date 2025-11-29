Starfsmaður Chelsea hefur játað að hafa misnotað stöðu sína til að svíkja meira en tvö hundruð þúsund pund út úr félaginu.
Hin 39 ára gamla Claire Walsh játaði sök sína fyrir Westminster-dómstólnum á föstudag en hún var ákærð fyrir fjársvik með misnotkun á stöðu sinni á tímabilinu 8. júní 2019 til 23. október 2023.
Walsh, sem starfaði sem aðstoðarfjármálastjóri hjá úrvalsdeildarfélaginu, játaði að hafa á óheiðarlegan hátt misnotað stöðu sína til að afla sér 208.521,65 punda. Það gerir meira en 34 milljónir íslenskra króna.
Dómarinn Kieran O'Donnell sagði við Walsh: „Þú hefur verið ákærð fyrir fjársvik upp á meira en 200.000 pund gegn Chelsea-knattspyrnufélaginu.“
„Þú hefur játað þig seka um brotið og það er umfangsmeira en við höfum heimild til að dæma í. Málið verður sent til hæstaréttar til dómsuppkvaðningar, þar sem þeir hafa viðeigandi valdheimildir,“ sagði O'Donnell dómari.
Walsh, sem var látin laus gegn skilyrðislausu tryggingargjaldi, mun fá dóm sinn kveðinn upp í Isleworth Crown Court á dagsetningu sem ákveðin verður síðar.
A former #Chelsea employee has pleaded guilty to fraud worth over £200,000 against the club which is alleged to have taken place by dishonestly abusing her position as treasury assistant.[via @Telegraph]https://t.co/0072YwHu9P— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) November 28, 2025
A former #Chelsea employee has pleaded guilty to fraud worth over £200,000 against the club which is alleged to have taken place by dishonestly abusing her position as treasury assistant.[via @Telegraph]https://t.co/0072YwHu9P