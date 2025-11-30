Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Sann­gjarnt jafn­tefli niður­staðan

Siggeir Ævarsson skrifar
Trevoh Chalobah flikkar boltanumaftur fyrir sig yfir vörn Arsenal og í fjærhornið.
Trevoh Chalobah flikkar boltanumaftur fyrir sig yfir vörn Arsenal og í fjærhornið. Vísir/Getty

Chelsea tók á móti toppliði Arsenal í 13. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í dag en sex stigum munaði á liðunum fyrir og eftir leik.

Eftir nokkuð tíðindalítinn fyrri hálfleik þá fékk Moisés Caicedo að líta rauða spjaldið á 38. mínútu þegar hann var alltof seinn í tæklingu og fór með sólann beint í ökklann á Mikel Merino. Glórulaus tækling og verðskuldað rautt spjald.

Þrátt fyrir að vera manni færri létu Chelsea menn ekki mikinn bilbug á sér finna og komust yfir í upphafi seinni hálfleiks með mark eftir hornspyrnu þegar Trevoh Chalobah flikkaði boltanum aftur fyrir sig og í markið.

Rúmum tíu mínútum síðar jafnaði Arsenal metin með marki frá Mikel Merino og það reyndist síðasta mark leiksins og í raun það síðasta markverða sem gerðist í honum. Niðurstaðan nokkuð sanngjarnt 1-1 jafntefli.

