Sjáðu skallamark Andra Lucasar gegn Wrexham

Landsliðsframherjinn Andri Lucas Guðjohnsen skoraði mark Blackburn Rovers í 1-1 jafntefli við Wrexham í ensku B-deildinni í gær.
Þetta var annað mark Andra í síðustu þremur leikjum og fimmta deildarmark hans á tímabilinu.
Hann kom Blackburn yfir á 13. mínútu í leiknum í gær. Ryan Alebiosu sendi þá fyrir frá hægri á Andra sem stýrði boltanum í hornið með enninu.
Markið hjá Andra má sjá hér fyrir neðan.
View this post on Instagram A post shared by Blackburn Rovers (@rovers)
A post shared by Blackburn Rovers (@rovers)
Max Cleworth jafnaði fyrir Wrexham þegar fimm mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma og Andri og félagar urðu því að gera sér eitt stig að góðu.
Blackburn er í 18. sæti deildarinnar með tuttugu stig eftir sautján leiki. Næsti leikur liðsins er gegn Ipswich Town á Ewood Park á þriðjudaginn.