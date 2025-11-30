Enski boltinn

Sjáðu skallamark Andra Lucasar gegn Wrexham

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Andri Lucas Guðjohnsen hefur verið drjúgur fyrir Blackburn Rovers eftir að félagið keypti hann frá Gent í Belgíu.
Andri Lucas Guðjohnsen hefur verið drjúgur fyrir Blackburn Rovers eftir að félagið keypti hann frá Gent í Belgíu. getty/Richard Martin-Roberts

Landsliðsframherjinn Andri Lucas Guðjohnsen skoraði mark Blackburn Rovers í 1-1 jafntefli við Wrexham í ensku B-deildinni í gær.

Þetta var annað mark Andra í síðustu þremur leikjum og fimmta deildarmark hans á tímabilinu.

Hann kom Blackburn yfir á 13. mínútu í leiknum í gær. Ryan Alebiosu sendi þá fyrir frá hægri á Andra sem stýrði boltanum í hornið með enninu.

Markið hjá Andra má sjá hér fyrir neðan.

Max Cleworth jafnaði fyrir Wrexham þegar fimm mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma og Andri og félagar urðu því að gera sér eitt stig að góðu.

Blackburn er í 18. sæti deildarinnar með tuttugu stig eftir sautján leiki. Næsti leikur liðsins er gegn Ipswich Town á Ewood Park á þriðjudaginn.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið