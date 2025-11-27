Everton-maðurinn Thierno Barry setti met í ensku úrvalsdeildinni á þessari leiktíð, þegar hann vann heil fjórtán skallaeinvígi gegn Manchester United á mánudagskvöld.
Hér að neðan má sjá hvernig Barry fór með United-menn í skallaeinvígum á Old Trafford sem eflaust hjálpaði til við að tryggja Everton sigur.
Luke Shaw, Patrick Dorgu og Matthijs de Ligt áttu allir í erfiðleikum með Barry í loftinu og náði þessi 23 ára franski sóknarmaður sífellt að teygja sig ofar en þeir og skalla boltann.
Everton-menn voru líka heilt yfir mun baráttuglaðari í leiknum, jafnvel um of þegar Idrissa Gueye fékk rautt spjald fyrir að slá liðsfélaga sinn Michael Keane, og uppskáru dísætan 1-0 sigur sem kom þeim upp fyrir Liverpool og upp að United á stigatöflunni.
Everton keypti Barry frá Villarreal í sumar og samdi við hann til fjögurra ára. Hann á enn eftir að skora sitt fyrsta mark fyrir bláa liðið og hefur reyndar ekki enn átt skot á mark, í tólf deildarleikjum, eftir að hafa kostað 27 milljónir punda.
Hann lofaði því í færslu á samfélagsmiðlum eftir leikinn á mánudag að það styttist í fyrsta markið. David Moyes, knattspyrnustjóri Everton, sagði Barry á réttri leið í að verða sá framherji sem Everton vantar.
„Hann er á réttri leið. Mér fannst hann leiða línuna vel á margan hátt. Tölurnar hans eru alltaf háar og við þurftum enn meira á því að halda núna. Svo já, ég er ánægður. Ég vil samt enn fá mörk frá honum, það er auðvitað það sem framherjar eru dæmdir út frá. En hann lagði afskaplega hart að sér,“ sagði Moyes.