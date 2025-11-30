Fótbolti

Sjáðu endur­komu­sigur Sunderland og öll mörk gær­dagsins

Siggeir Ævarsson skrifar
Kenny Tete fagnar marki sínu í gær og virðist hía á Richarlison í leiðinni.
Kenny Tete fagnar marki sínu í gær og virðist hía á Richarlison í leiðinni. Vísir/Getty

Fimm leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær og það vantaði ekki mörkin en alls voru 22 mörk skoruð. Við færum ykkur að sjálfsögðu allt það helsta úr leikjum gærdagsins.

Vandræði Burnley halda áfram en liðið tapaði fjórða leik sínum í röð þegar það sótti Brentford heim. Mörkin létu aðeins bíða eftir sér en komu svo á færibandi frá 81. mínútu, lokatölur 3-1 í Brentford.

Manchester City tók á móti Leeds í kaflaskiptum leik þar sem Phil Foden bjargaði City fyrir horn með marki í uppbótartíma og City fór með 3-2 sigur af hólmi.

Nýliðar Sunderland komust aftur á sigurbraut þegar liðið tók á móti Bournemouth í fjörugum leik sem endaði 3-2.

Everton tókst ekki að fylgja eftir góðum sigri á Manchester United í síðustu umferð en liðið steinlá á heimavelli gegn Newcastle, 1-4.

Síðasti leikur dagsins var svo Lundúnaslagur Tottenham og Fulham þar sem gestirnir byrjuðu leikinn með látum og voru komnir í 0-2 eftir sex mínútur. Tottenham klóraði í bakkann en gestirnir unnu að lokum sanngjarnan 1-2 sigur.

