Manchester United-goðsögnin Paul Scholes hefur sína eigin kenningu um það af hverju Liverpool gengur svo illa og rekur það marga mánuði aftur í tímann.
Scholes vill skrifa margt á partíferð sem Arne Slot fór í til Ibiza í vor. „Mér finnst það hafa verið virðingarleysi,“ sagði Paul Scholes í hlaðvarpinu „The Good, The Bad & The Football“.
Ríkjandi meistarar ensku úrvalsdeildarinnar, Liverpool, hafa byrjað tímabilið skelfilega. Liðið er í tólfta sæti deildarinnar og er heilum ellefu stigum á eftir toppliði Arsenal.
Margir velta fyrir sér af hverju Liverpool er allt í einu farið að tapa fótboltaleikjum.
Goðsögn Manchester United, Paul Scholes, telur sig vita af hverju.
„Ég held að þetta hafi byrjað undir lok síðasta tímabils. Slæma gengið kom upp eftir að þeir tryggðu sér deildarmeistaratitilinn. Þá fóru þeir í ferðalag til Spánar,“ sagði Scholes.
Scholes nefnir þá staðreynd að þjálfarinn Arne Slot hafi farið og djammað á Ibiza eftir að Liverpool gerði jafntefli við Arsenal (2–2), þrátt fyrir að tveir leikir væru enn eftir af tímabilinu.
„Arne Slot stóð þarna eins og plötusnúður. Að haga sér svona áður en tímabilið er búið finnst mér vera virðingarleysi og klassaleysi,“ sagði Scholes.
Liverpool vann deildina með tíu stiga mun en lauk tímabilinu með tveimur töpum og tveimur jafnteflum eftir að titillinn var í höfn.
Á þessu tímabili hefur liðið sex sigra og jafnmörg töp í fyrstu tólf leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.
„Ég vil taka það skýrt fram að ég ber ábyrgð á þessum töpum. Það eru engar afsakanir. Þetta hefur ekki verið nálægt því að vera nógu gott og ég tek ábyrgð á því,“ sagði Arne Slot eftir tapið gegn Nottingham á laugardaginn.