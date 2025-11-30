Enski boltinn

Enn einn sigur Villa og Mávarnir á flugi

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Mark Boubacars Kamara kom Aston Villa upp í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
getty/Nick Potts

Gott gengi Aston Villa og Brighton í ensku úrvalsdeildinni hélt áfram í dag en liðin unnu bæði sína leiki.

Villa vann sinn sjöunda sigur í síðustu átta deildarleikjum þegar liðið lagði botnlið Wolves að velli, 1-0.

Franski miðjumaðurinn Boubacar Kamara skoraði eina mark leiksins á 67. mínútu. Emiliano Martínez átti stóran þátt í sigri Villa en hann varði tvisvar frábærlega í leiknum.

Villa er í 3. sæti deildarinnar með 24 stig en Wolves er áfram í 20. sætinu með tvö stig.

Brighton hefur fengið tíu stig af tólf mögulegum í síðustu fjórum deildarleikjum.getty/Dan Istitene

Brighton gerði góða ferð til Nottingham og vann Forest, 0-2. Þetta var þriðji sigur Mávanna í síðustu fjórum leikjum og þeir eru í 5. sæti deildarinnar.

Maxim De Cuyper kom Brighton yfir í uppbótartíma fyrri hálfleiks og tveimur mínútum fyrir leikslok gulltryggði Stefanos Tzimas sigur gestanna.

Forest er í 16. sæti deildarinnar með tólf stig. 

