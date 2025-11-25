Idrissa Gana Gueye, leikmaður Everton, hefur beðist afsökunar á rauða spjaldinu sem hann fékk í leiknum gegn Manchester United í gær.
Á 13. mínútu leiksins á Old Trafford var Gueye rekinn af velli fyrir að slá samherja sinn, Michael Keane.
Þrátt fyrir að vera manni færri í 77 mínútur vann Everton 0-1 sigur í leiknum. Þetta er í fyrsta sinn sem David Moyes vinnur leik á Old Trafford sem knattspyrnustjóri gestaliðsins.
Eftir leikinn í gær skrifaði Gueye nokkur orð á Instagram þar sem hann baðst afsökunar á upphlaupi sínu og rauða spjaldinu.
„Fyrst vil ég biðja samherja minn, Michael, afsökunar,“ skrifaði Gueye.
„Ég tek fulla ábyrgð á viðbrögðum mínum. Ég bið samherja mína, starfsfólk, stuðningsmenn og félagið afsökunar. Það sem gerðist endurspeglar ekki hver ég er eða hvað ég stend fyrir. Mönnum getur hlaupið kapp í kinn en ekkert réttlætir svona hegðun. Ég sé til þess að eitthvað svona endurtaki sig ekki.“
Með sigrinum í gær komst Everton upp í 11. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Liðið hefur unnið síðustu tvo leiki sína án þess að fá á sig mark.
Næsti leikur Everton er gegn Newcastle United á laugardaginn.
Hjörvar Hafliðason var á Old Trafford í kvöld og ræddi við Ruben Amorim, knattspyrnustjóra Manchester United, eftir 1-0 tapið gegn tíu leikmönnum Everton.
Þrátt fyrir að hafa misst Idrissa Gana Gueye af velli með rautt spjald, fyrir að slá liðsfélaga sinn, náðu tíu baráttuglaðir Everton-menn að landa frábærum 1-0 sigri gegn Manchester United á Old Trafford í kvöld, þegar tólftu umferð ensku úrvalsdeildarinnar lauk.