Palmer klár eftir að hafa tábrotnað heima hjá sér

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Cole Palmer hefur þurft að fylgjast með síðustu leikjum Chelsea úr stúkunni.
Cole Palmer hefur þurft að fylgjast með síðustu leikjum Chelsea úr stúkunni. getty/Darren Walsh

Cole Palmer, leikmaður Chelsea, er klár í slaginn eftir meiðsli og gæti verið með í stórleiknum gegn Arsenal í ensku úrvalsdeildinni á morgun.

Palmer hefur verið óheppinn með meiðsli á þessu tímabili og nú síðast tábrotnaði þegar hann rak tána í hurð heima hjá sér í síðustu viku. Fyrir vikið missti hann af 0-2 sigrinum á Burnley í ensku úrvalsdeildinni og 3-0 sigrinum á Barcelona í Meistaradeild Evrópu.

Chelsea tekur á móti toppliði Arsenal á morgun og á blaðamannafundi í gær sagði Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, að Palmer væri tilbúinn í leikinn.

„Hann getur byrjað. Hann er okkar besti leikmaður og við erum ánægðir að hann sé kominn til baka. Við þurfum að gefa honum tíma til að ná sér hundrað prósent. Hann hefur gert frábærlega fyrir okkur og mun halda því áfram,“ sagði Maresca.

Chelsea er í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 23 stig, sex stigum á eftir Arsenal.

Chelsea hefur unnið þrjá síðustu leiki sína í öllum keppnum án þess að fá á sig mark.

Leikur Chelsea og Arsenal hefst klukkan 16:30 á morgun og verður sýndur beint á Sýn Sport.

