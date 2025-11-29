Palmer klár eftir að hafa tábrotnað heima hjá sér Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 29. nóvember 2025 12:01 Cole Palmer hefur þurft að fylgjast með síðustu leikjum Chelsea úr stúkunni. getty/Darren Walsh Cole Palmer, leikmaður Chelsea, er klár í slaginn eftir meiðsli og gæti verið með í stórleiknum gegn Arsenal í ensku úrvalsdeildinni á morgun. Palmer hefur verið óheppinn með meiðsli á þessu tímabili og nú síðast tábrotnaði þegar hann rak tána í hurð heima hjá sér í síðustu viku. Fyrir vikið missti hann af 0-2 sigrinum á Burnley í ensku úrvalsdeildinni og 3-0 sigrinum á Barcelona í Meistaradeild Evrópu. Chelsea tekur á móti toppliði Arsenal á morgun og á blaðamannafundi í gær sagði Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, að Palmer væri tilbúinn í leikinn. „Hann getur byrjað. Hann er okkar besti leikmaður og við erum ánægðir að hann sé kominn til baka. Við þurfum að gefa honum tíma til að ná sér hundrað prósent. Hann hefur gert frábærlega fyrir okkur og mun halda því áfram,“ sagði Maresca. Chelsea er í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 23 stig, sex stigum á eftir Arsenal. Chelsea hefur unnið þrjá síðustu leiki sína í öllum keppnum án þess að fá á sig mark. Leikur Chelsea og Arsenal hefst klukkan 16:30 á morgun og verður sýndur beint á Sýn Sport. Enski boltinn Tengdar fréttir Starfsmaður Chelsea stal 34 milljónum af félaginu Starfsmaður Chelsea hefur játað að hafa misnotað stöðu sína til að svíkja meira en tvö hundruð þúsund pund út úr félaginu. 29. nóvember 2025 07:31 Mest lesið Starfsmaður Chelsea stal 34 milljónum af félaginu Enski boltinn „Eini hópurinn sem hjálpaði mér að vera ég sjálfur“ Körfubolti Ráðgátan með dularfulla peningaseðilinn í leik Íslands leyst Handbolti „Mig langar mjög mikið að gráta“ Handbolti Dómari gaf sautján rauð spjöld í sama leik Fótbolti Færeyingar í skýjunum: „Sennilega besti leikur sem ég hef spilað“ Handbolti 58 ára gömul amma sló plankametið og á nú tvö heimsmet Sport Fannst serbneski línumaðurinn leiðinleg og algjör tuddi Handbolti Vill ekki hjálpa liðsfélaganum að vinna heimsmeistaratitilinn Formúla 1 Dagskráin: Enski, formúla, Doc Zone og Úrvalsdeildin í pílukasti Sport Fleiri fréttir Palmer klár eftir að hafa tábrotnað heima hjá sér Starfsmaður Chelsea stal 34 milljónum af félaginu Real hafi misst áhugann á slökum Konaté Sjáðu bestu mörkin: Klókur Kanu og eitraður Essien Segir Slot hafa viku til þess að bjarga starfi sínu Fantasýn: Eyjólfur Sverris pakkar fjölskyldunni saman Scholes sakar Slot um virðingarleysi og að hann fái það í bakið núna Slot hefur ekki áhyggjur af því að vera rekinn Lykilmaður Bayern ekki hrifinn af Arsenal þrátt fyrir tapið í gær Van Dijk forðaðist fréttamenn eftir leik Sjáðu Barry vinna fjórtán skallaeinvígi gegn Man. Utd og setja met „Förum ekki fram úr okkur“ Hefur ekki gerst hjá Liverpool síðan 1953 Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti Fantasýn: Hefði átt að hlusta á fáránlegu rökin sín Rifjuðu upp sögu af formanni KSÍ og slagsmál Dyer og Bowyer Sjáðu bestu vörslur Pickfords gegn United Fannst ferlega erfitt að horfa á Isak: „Gjörsamlega ósýnilegur“ Gueye biðst afsökunar: „Ekkert réttlætir svona hegðun“ Moyes kastaði kveðju á vini sína á Íslandi eftir viðtal við Hjörvar „Salah talar bara þegar hann vantar nýjan samning“ Sjáðu markið, rauða spjaldið og púðurskot United í sögulegum sigri Everton Amorim við Hjörvar: Ég og liðið áttum þetta baul skilið United afþakkaði glórulausa gjöf Gueye Sjáðu æðiskast Gueye sem fékk rautt fyrir að slá liðsfélaga Pep skammast sín og biðst afsökunar Aron spilaði með Woltemade en sá ekki fyrir að hann yrði svona góður Rooney hvetur Slot til að henda Salah á bekkinn Sjáðu þrennuna hjá Eze og öll mörkin úr enska Gáfu sumarkaupum Liverpool einkunn: Aron tvistaði Isak Sjá meira