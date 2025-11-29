Foden kom City á beinu brautina á ný

Eftir tvo tapleiki í röð á öllum keppnum komst Manchester City aftur á beinu brautinu á ensku úrvalsdeildinni í dag þegar liðið lagði Leeds 3-2.
City-menn fengu sannkallaða draumabyrjun strax á 1. mínútu þegar Phil Foden skoraði með góðri afgreiðslu í teignum og Joško Gvardiol tvöfaldaði forskotið svo á 25. mínútu með mark upp úr hornspyrnu.
Þannig stóðu leikar í hálfleik en gestirnir frá Leeds litu varla á markið í fyrri hálfleik. Þeir voru öllu hressari í seinni þar sem Dominic Calvert-Lewin minnkaði muninn í 2-1 á 49. mínútu.
Hann var svo aftur á ferðinni um það bil 20 mínútum seinna þegar Gvardiol fór í glórulausa tæklingu í teignum og gaf Leeds vítaspyrnu. Nmecha fór á punktinn en Donnarumma sá við honum. Hann náði þó ekki að halda boltanum og Nmecha fylgdi skotinu vel eftir og jafnaði metinn.
Phil Foden reyndist svo hetja City þegar hann skoraði sigurmarkið í upphafi uppbótartíma sem var tíu mínútur. Heimamenn höfðu sótt af miklum þunga undir lokin og uppskáru mark að lokum þar sem Foden náði hnitmiðuðu skoti á rammann utan úr teignum. Boltinn fór í gegnum allan pakkann og Lucas Perri sá boltann seint og átti ekki möguleika á að verja.
Lokatölur 3-2 og City aftur á sigurbraut. Liðið er í 2. sæti deildarinnar, fjórum stigum á eftir Arsenal og tveimur á undan Chelsea en þessi lið mætast í Lundúnarslag á morgun.