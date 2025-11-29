Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Foden kom City á beinu brautina á ný

Siggeir Ævarsson skrifar
Phil Foden fagnar opnunarmarki leiksins í dag.
Phil Foden fagnar opnunarmarki leiksins í dag.

Eftir tvo tapleiki í röð á öllum keppnum komst Manchester City aftur á beinu brautinu á ensku úrvalsdeildinni í dag þegar liðið lagði Leeds 3-2.

City-menn fengu sannkallaða draumabyrjun strax á 1. mínútu þegar Phil Foden skoraði með góðri afgreiðslu í teignum og Joško Gvardiol tvöfaldaði forskotið svo á 25. mínútu með mark upp úr hornspyrnu.

Þannig stóðu leikar í hálfleik en gestirnir frá Leeds litu varla á markið í fyrri hálfleik. Þeir voru öllu hressari í seinni þar sem Dominic Calvert-Lewin minnkaði muninn í 2-1 á 49. mínútu. 

Hann var svo aftur á ferðinni um það bil 20 mínútum seinna þegar Gvardiol fór í glórulausa tæklingu í teignum og gaf Leeds vítaspyrnu. Nmecha fór á punktinn en Donnarumma sá við honum. Hann náði þó ekki að halda boltanum og Nmecha fylgdi skotinu vel eftir og jafnaði metinn.

Josko Gvardiol fer í algjörlega galna tæklingu sem kostaði City næstum sigur.EPA/ADAM VAUGHAN

Phil Foden reyndist svo hetja City þegar hann skoraði sigurmarkið í upphafi uppbótartíma sem var tíu mínútur. Heimamenn höfðu sótt af miklum þunga undir lokin og uppskáru mark að lokum þar sem Foden náði hnitmiðuðu skoti á rammann utan úr teignum. Boltinn fór í gegnum allan pakkann og Lucas Perri sá boltann seint og átti ekki möguleika á að verja.

Lokatölur 3-2 og City aftur á sigurbraut. Liðið er í 2. sæti deildarinnar, fjórum stigum á eftir Arsenal og tveimur á undan Chelsea en þessi lið mætast í Lundúnarslag á morgun.

