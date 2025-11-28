Segir Slot hafa viku til þess að bjarga starfi sínu Aron Guðmundsson skrifar 28. nóvember 2025 09:28 Arne Slot er að ganga í gegnum erfitt tímabil með Liverpool. Spurningin núna er sú hvort hann geti snúið skútunni við? Vísir/Getty Jamie Carragher, sparkspekingur hjá Sky Sports og fyrrverandi leikmaður Liverpool, segir núverandi þjálfara liðsins, Arne Slot, hafa viku til þess að bjarga starfi sínu. Frá þessu greinir Carragher í pistli sem birtist á vef The Telegraph í morgun en pressan á Slot, sem stýrði Liverpool til Englandsmeistaratitils á sínu fyrsta tímabili með liðið, hefur vaxið gríðarlega eftir slæm úrslit upp á síðkastið. Liverpool hefur tapað níu af síðustu tólf leikjum sínum í öllum keppnum, nú síðast á heimavelli gegn PSV í Meistaradeildinni með einu marki gegn fjórum. Raunar er gengi þeirra rauðklæddu núna það versta síðastliðin 71 ár. Liverpool er sem stendur í 12.sæti í ensku úrvalsdeildinni og heimsækir West Ham United á sunnudaginn kemur og í kjölfarið taka við leikir gegn Sunderland á Anfield og svo Leeds United á heimavelli. Í pistli sínum segir Carragher að ef Liverpol nær ekki að sækja sjö stig eða fleiri af þeim níu sem möguleg eru frá þessum þremur leikjum muni Slot ekki vera áfram stætt í starfi. „Hann hefur viku til þess að bjarga starfi sínu,“ skrifar Carragher. „Sama hversu mikinn velvilja stjórinn hefur unnið sér inn þá mun Liverpool ekki geta umborið slíka niðursveiflu í gæðum líkt og við höfum orðið vitni að síðustu þrjá mánuði eða svo.“ Carragher segist þekkja vel þá stöðu sem Liverpool sé nú í sökum fortíðar sinnar hjá félaginu. „Liverpool leikur sér aldrei að því að reka þjálfara, sér í lagi þá sem hafa sótt titla áður. Eftir að Slot gerði liðið að Englandsmeisturum á síðasta tímabili leit allt út fyrir að vera hans hjá félaginu yrði löng. En nú, sex mánuðum síðar, er hann að reyna halda út.“ Pistil Carragher í The Telegraph má lesa í heild sinni hér. Enski boltinn Mest lesið Þurfti að ýta þjálfaranum af sér þegar hún kom í mark Sport Engin naglalögregla á HM kvenna en nýjar reglur um neglur Handbolti Scholes sakar Slot um virðingarleysi og að hann fái það í bakið núna Enski boltinn Sjáðu kraftaverkið í riðli Íslands Körfubolti Segir Slot hafa viku til þess að bjarga starfi sínu Enski boltinn „Við sýndum mikinn töffaraskap í lokin“ Körfubolti Ágúst Orri: Þeir nenntu ekki að mæta í mínus þremur Fótbolti „Þær eru með frábæran línumann“ Handbolti Mark dæmt af Alberti í tapleik í Sambansdeildinni Fótbolti Fantasýn: Eyjólfur Sverris pakkar fjölskyldunni saman Enski boltinn Fleiri fréttir Segir Slot hafa viku til þess að bjarga starfi sínu Fantasýn: Eyjólfur Sverris pakkar fjölskyldunni saman Scholes sakar Slot um virðingarleysi og að hann fái það í bakið núna Slot hefur ekki áhyggjur af því að vera rekinn Lykilmaður Bayern ekki hrifinn af Arsenal þrátt fyrir tapið í gær Van Dijk forðaðist fréttamenn eftir leik Sjáðu Barry vinna fjórtán skallaeinvígi gegn Man. Utd og setja met „Förum ekki fram úr okkur“ Hefur ekki gerst hjá Liverpool síðan 1953 Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti Fantasýn: Hefði átt að hlusta á fáránlegu rökin sín Rifjuðu upp sögu af formanni KSÍ og slagsmál Dyer og Bowyer Sjáðu bestu vörslur Pickfords gegn United Fannst ferlega erfitt að horfa á Isak: „Gjörsamlega ósýnilegur“ Gueye biðst afsökunar: „Ekkert réttlætir svona hegðun“ Moyes kastaði kveðju á vini sína á Íslandi eftir viðtal við Hjörvar „Salah talar bara þegar hann vantar nýjan samning“ Sjáðu markið, rauða spjaldið og púðurskot United í sögulegum sigri Everton Amorim við Hjörvar: Ég og liðið áttum þetta baul skilið United afþakkaði glórulausa gjöf Gueye Sjáðu æðiskast Gueye sem fékk rautt fyrir að slá liðsfélaga Pep skammast sín og biðst afsökunar Aron spilaði með Woltemade en sá ekki fyrir að hann yrði svona góður Rooney hvetur Slot til að henda Salah á bekkinn Sjáðu þrennuna hjá Eze og öll mörkin úr enska Gáfu sumarkaupum Liverpool einkunn: Aron tvistaði Isak Eze með þrennu í fyrsta Norður-Lundúnaslagnum Morgan Rogers með sigurmarkið úr aukaspyrnu Þarf mikið til að eyða 450 milljónum til að gera Liverpool liðið verra Stríddi „svikurunum“ í herbúðum Arsenal Sjá meira