Alexander Isak skoraði sitt fyrsta deildarmark fyrir Liverpool þegar liðið vann 0-2 sigur á West Ham United í dag.
Isak skoraði ekki í fyrstu fimm leikjum sínum fyrir Liverpool í ensku úrvalsdeildinni en braut ísinn á Lundúnaleikvanginum í dag.
Sigurinn var afar mikilvægur fyrir Liverpool eftir þrjú töp með þriggja marka mun í röð. Rauði herinn er í 8. sæti deildarinnar með 21 stig.
Eftir rólega byrjun á leiknum fór Liverpool að ógna og Alphonse Aréola varði tvívegis vel í fyrri hálfleik, frá Isak og Florian Wirtz.
Á 60. mínútu fann Gakpo Isak inni í vítateignum, Svíinn skaut í fyrsta og skoraði framhjá Aréola.
West Ham ógnaði lítið eftir þetta og var ekki líklegt til að jafna metin.
Heimamenn kláruðu leikinn manni færri en á 84. mínútu fékk Lucas Paquetá sitt annað gula spjald og þar með rautt fyrir mótmæli.
Þegar tvær mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma gulltryggði Gakpo sigur Liverpool þegar hann skoraði eftir sendingu frá Joe Gomez.
Hamrarnir eru í 17. sæti deildarinnar með ellefu stig.