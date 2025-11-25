Enski boltinn

Rifjuðu upp sögu af for­manni KSÍ og slags­mál Dyer og Bowyer

Sindri Sverrisson skrifar
Idrissa Gana Gueye missti stjórn á sér og gaf Michael Keane kinnhest. Hann fékk rauða spjaldið fyrir.
Idrissa Gana Gueye missti stjórn á sér og gaf Michael Keane kinnhest. Hann fékk rauða spjaldið fyrir. Getty/Carl Recine

Í Varsjánni á Sýn Sport 2 í kvöld rifjuðu menn upp fleiri dæmi um það þegar samherjum í fótbolta hefur sinnast þannig að rauða spjaldið fór á loft, líkt og gerðist í leik Manchester United og Everton í gærkvöld.

Idrissa Gana Gueye sló Michael Keane utan undir snemma leiks gegn United á Old Trafford í gær og fékk fyrir það rautt spjald.

Stefán Árni Pálsson og Albert Brynjar Ingason voru með sagnfræðinginn skemmtilega Stefán Pálsson í heimsókn í VARsjánni og skoðuðu atvikið og fleiri dæmi, eins og sjá má hér að neðna.

Klippa: VARsjáin - Þegar liðsfélagar slást og fá rautt

„Það vantaði kannski aðeins meira af einmitt þessu hjá United. Smá passion. Ég er samt ekki sammála þessu [dómnum]. Dómarinn er að fara eftir bókinni en ég vil bara að þjálfarinn taki á þessu,“ sagði Albert og gesturinn Stefán tók undir:

„Maður upplifir það nú heldur ekki að liðsfélaginn telji eitthvað stórkostlega brotið á sér. Og hvar ætlum við að draga mörkin? Varnarmenn og markmenn eru að senda hver öðrum tóninn og öskra að þeir séu helvítis fávitar þegar þeir gera einhver mistök eða klikka á að dekka. Á þá dómarinn að meta hvort að það sé eitthvað erfitt fyrir sálartetrið og rífa upp gul og rauð spjöld?“

Hundfúll eftir skiptingu á Laugardalsvelli

Stefán lumaði svo á minningu um atvik frá því á Laugardalsvelli fyrir mörgum árum, úr leik Fram og KA þar sem núverandi formaður KSÍ kom við sögu:

„Þorvaldur Örlygsson var að stýra KA-liðinu og tók þarna einhvern Akureyringinn út af. Sá var ekki mjög ánægður með þá ákvörðun og þegar hann er að stíga út af vellinum þá sparkar hann einhverri flösku í áttina að Þorvaldi, segir eitthvað, og þá kemur gult spjald númer tvö og rautt. Þorvaldur Örlygsson tók þessu ekki mjög vel.“

Þá voru rifjuð upp tvö fyrri dæmi úr ensku úrvalsdeildinni um það að menn fái rautt spjald fyrir að missa sig gagnvart liðsfélaga. Frægasta dæmið er frá slagsmálum Kieron Dyer og Lee Bowyer:

„Þarna eru menn alla vega búnir að vinna eitthvað fyrir rauða spjaldinu,“ sögðu menn í VARsjánni en brot úr þættinum sem sýndur er á Sýn Sport 2 í kvöld má sjá hér að ofan.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið