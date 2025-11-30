Segir að Dorgu sé að farast úr stressi í hvert sinn sem hann fær boltann

Ruben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, segist finna fyrir stressinu hjá Patrick Dorgu í hvert einasta sinn sem Daninn fær boltann.
Dorgu var fyrsti leikmaðurinn sem Amorim keypti til United. Hann kom frá Lecce á Ítalíu fyrir 25 milljónir punda í febrúar og hefur átt misjöfnu gengi að fagna með United.
Amorim segir að Dorgu sé greinilega stressaður þegar hann spilar fyrir United, öfugt við það þegar hann klæðist búningi danska landsliðsins.
„Þegar ég sé Patrick spila með landsliðinu, hann skoraði frábært mark gegn Skotlandi og ákvörðunin sem hann tók undir pressu þar var algjörlega á skjön við ákvarðanirnar sem hann tekur í okkar liði,“ sagði Amorim.
„Ég finn fyrir stressinu í hvert einasta sinn sem hann snertir boltann. Ég finn það, stressið.“
Sem dæmi um þetta nefndi Amorim færið sem Dorgu klúðraði í tapinu fyrir Everton, 0-1, á mánudaginn.
„Ég man eftir skotinu gegn Everton. Það var auðveldara en ákvörðunin sem hann þurfti að taka gegn Skotlandi og ég sá hversu góður hann var þegar hann spilaði á Ítalíu,“ sagði Amorim.
„En þetta er öðruvísi hérna hjá United og stundum leikur pressan menn grátt í byrjun en hann hefur tíma til að bæta sig.“
Dorgu, sem er 21 árs, hefur leikið 32 leiki fyrir United, þar af tólf á þessu tímabili.
Manchester United mætir Crystal Palace á Selhurst Park í dag. Leikurinn hefst klukkan 12:00 og verður sýndur beint á Sýn Sport.