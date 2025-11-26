Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sagði í dag að ráðamenn í Rússlandi hefðu ekki raunverulegan vilja til að ræða frið í Úkraínu. Hún sagði aðstæður kringum innrás Rússa vera eldfimar og hættulegar. Talsmaður Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, gaf til kynna að friður væri ekki í nánd.
Von der Leyen sagði í ræðu á Evrópuþinginu í dag að þegar friður næst muni Úkraínumenn þurfa öflugar öryggistryggingar sem komið gætu í veg fyrir að Rússar gerðu aðra innrás seinna meir. Hún sagði ráðamenn í Rússlandi enn horfa til Evrópu með hugarfari kalda stríðsins og að þeir litu á heimsálfuna sem sitt áhrifasvæði.
Skömmu eftir að hún lét þessi ummæli falla í morgun sagði Dmitrí Peskóv, talsmaður Pútins, að ekki væri hægt að tala um að friður gæti náðst í Úkraínu í náinni framtíð. Það væri of snemmt að segja að Rússar og Úkraínumenn hefðu aldrei verið eins nærri því að komast að samkomulagi.
Peskóv sagði einnig að margir aðilar í Evrópu og í Bandaríkjunum reyndu að standa í vegi friðarsamkomulags. Vísaði hann meðal annars til þess að byrjað væri að kalla eftir því að Steve Witkoff, sérstakur erindreki Trumps, yrði rekinn og sagði að það væri til marks um tilraunir til að stöðva viðræður.
Rússar hafa ítrekað sakað Evrópumenn um að standa í vegi friðar.
Witkoff hefur ítrekað verið gagnrýninn fyrir að standa sig ekki í stykkinu og jafnvel vera hliðhollur Rússum. Síðustu fregnir um samskipti hans við ráðgjafa og erindreka Pútíns og það hvernig friðaráætlun sem hann og Jared Kushner, tengdasonur Trumps, sömdu byggði á skjali frá Rússum, hefur ýtt undir þessi áköll.
Þessi friðaráætlun var að miklu leyti endursamin með aðkomu embættismanna frá Úkraínu og Evrópu og hafa Úkraínumenn samþykkt helstu liði hennar.
Stór mál eru þó enn óútkljáð og má þar helst nefna öryggistryggingar og landssvæði.
Einhverjar viðræður milli bandarískra og rússneskra erindreka hafa átt sér stað í Sameinuðu arabísku furstadæmunum en nú eru Bandaríkjamenn að senda erindreka, og Witkoff þar á meðal, til Moskvu og eiga frekari viðræður að eiga sér stað þar.
Sérfræðingum og greinendum þykir ólíklegt að Pútín hafi áhuga á að semja um frið að svo stöddu. Hann telji sig í betri stöðu en Úkraínumenn og að Rússar séu að sigra og skynji veikleika í Evrópu og í Bandaríkjunum.
Rússar þurfi ekki að láta af kröfum sínum, þar sem Úkraínumenn standi eingöngu frammi fyrir þeim kostum að gefast upp eða vera sigraðir.