Mikill viðbúnaður á Kringlumýrarbraut Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 6. janúar 2026 10:20 Bíllinn var illa farinn eftir áreksturinn. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var rétt eftir klukkan tíu í morgun með mikinn viðbúnað á gatnamótum Laugavegs og Kringlumýrarbrautar í Reykjavík. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu lentu fólksbíll og sjúkrabíll í forgangsakstri í árekstri. Engin slys urðu á fólki vegna þessa en ökumaður bílsins var fluttur á slysadeild til nánari skoðunar. Á mynd sem fréttastofu barst frá gatnamótunum mátti sjá í hið minnsta þrjá lögreglubíla auk sjúkrabíls á gatnamótunum. Frétt uppfærð kl. 10:35. Fréttin hefur verið uppfærð með svörum frá slökkviliðinu. Mynd sem fréttastofu barst af vettvangi í morgun. Lögreglumál Samgönguslys