Lesendum Vísis og hlutsendum Bylgjunnar gefst færi á að útnefna mann ársins 2025 nú um áramótin. Opnað hefur verið fyrir tilnefningar og er öllum frjálst að senda inn.
Tekið er við tilnefningum neðst í fréttinni en frestur til tilnefna rennur út föstudaginn 12. desember klukkan 12:00.
Ritstjórn Vísis og Reykjavík síðdegis fara sameiginlega yfir innsendar tilnefningar og í kjölfarið hefst atkvæðagreiðsla á milli tíu einstaklinga. Manneskjan sem verður fyrir valinu verður heiðruð í árlegum áramótaþætti Reykjavík árdegis á gamlársdag.
Í tilnefningunni þarf nafn viðkomandi að koma fram auk upplýsinga um hvers vegna viðkomandi á skilið að vera útnefndur sem maður ársins árið 2025.
Farið verður yfir tilnefningar með tilliti til rökstuðnings og fjölda tilnefninga sem hver og einn fær.
Atkvæðagreiðsla fer svo fram á Vísi yfir jólin.