Innlent

Eldur í snjó­ruðnings­tæki á Kefla­víkur­flug­velli

Jón Þór Stefánsson skrifar
Eldurinn kom upp á Keflavíkurflugvelli. Myndin er úr safni.
Eldurinn kom upp á Keflavíkurflugvelli. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Eldur kom upp í snjóruðningstæki á Keflavíkurflugvelli um tíuleytið í morgun. Slökkviliðið sýndi mjög snör viðbrögð og réði niðurlögum eldsins á nokkrum mínútum.

Þetta segir Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Isavia, í samtali við fréttastofu.

Vegna veðurs hafa snjóruðningstæki verið í notkun á flugvellinum í morgun, og átti það við um tækið sem kviknaði í, en það var í notkun að ryðja snjó á flugvallarstæði. Enginn flugvél eða farþegar voru í grennd þegar það gerðist.

Eftir á að fjarlægja tækið af vettvangi.

Vegna veðurs hafa einhver flugfélög ákveðið að fella niður flug í dag, en búist er við því að flest flug verði á áætlun.

Slökkvilið Keflavíkurflugvöllur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið