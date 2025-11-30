Eldur kom upp í snjóruðningstæki á Keflavíkurflugvelli um tíuleytið í morgun. Slökkviliðið sýndi mjög snör viðbrögð og réði niðurlögum eldsins á nokkrum mínútum.
Þetta segir Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Isavia, í samtali við fréttastofu.
Vegna veðurs hafa snjóruðningstæki verið í notkun á flugvellinum í morgun, og átti það við um tækið sem kviknaði í, en það var í notkun að ryðja snjó á flugvallarstæði. Enginn flugvél eða farþegar voru í grennd þegar það gerðist.
Eftir á að fjarlægja tækið af vettvangi.
Vegna veðurs hafa einhver flugfélög ákveðið að fella niður flug í dag, en búist er við því að flest flug verði á áætlun.