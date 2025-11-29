Nýr og fyrsti formaður Pírata segir að taka þurfi samtal um sameiningu flokka á vinstri væng stjórnmálanna. Borgarfulltrúi flokksins sem laut í lægra haldi í formannskjörinu íhugar sína stöðu.
Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns hlaut níutíu og fimm atkvæði en borgarfulltrúinn Alexandra Briem hlaut sjötíu og níu. Segja má að úrsltin hafi verði nokkuð óvænt að því leyti að Oktavía er varaborgarfulltrúi og hefur verið minna áberandi í þjóðfélagsumræðunni en Alexandra.
Oktavía, þú ert nýr og fyrsti formaður Pírata. Hvernig er tilfinningin?
„Hún er góð. Þetta var frekar jöfn kosning milli mín og Alexöndru Briem og góð sókn í sjálfa kosninguna þannig það er gott fyrir okkur að fleiri hafi áhuga á að taka þátt í starfinu okkar,“ sagði Oktavía að loknu formannskjöri.
Þú ert í dag formaður og varaborgarfulltrúi, muntu sækjast eftir sæti ofar á lista?
„Ég ætla aðeins að láta þetta detta niður, þetta formannsval og svo sjáum við til,“ segir Oktavía um næstu skref í pólitíkinni.
Úrslitin komu Alexöndru á óvart.
„Ég er ekki ánægð og ég er hissa. En ég held að þetta verði örugglega allt í lagi og að Oktavía hafi margt fram að færa. Ég óska bara háni til hamingju,“ sagði Alexandra eftir að niðurstaðan lá fyrir.
Hún íhugar nú næstu skref.
„Ég get ekki túlkað þetta sem annað en ákveðin skilaboð til mín en það er ekkert sem ég er búin að hugsa eða ákveða þannig. Ég þarf bara aðeins að skoða hvað þetta þýðir fyrir mína stöðu og mín störf fyrir flokkinn.“
Oktavía segir uppbyggingarstarf fram undan í flokknum í aðdraganda sveitastjórnarkosninga.
„Sérstaklega er mikilvægt að við kannski tökum á þeim íhaldsskoðunum sem hafa verið ríkjandi núna og sýnum að við erum flokkurinn sem horfir til framtíðar en nær ekki í hugmyndafræðina einhvers staðar úr fortíðinni.“
Píratar náðu ekki sæti á Alþingi í kosningum í fyrra, ekki frekar en aðrir flokkar á vinstri væng. Ítrekað hefur verið rætt um mögulega á sameiginlegu framboði og Oktavía segir að það verði skoðað.
„Það eru samtöl sem þurfa að eiga sér stað og við sjáum hvernig þau mótast. Þetta er allt að fara að gerast á næstu vikum og við sjáum til.“