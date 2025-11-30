Þórhildur Sunna mótmælti með Grétu Thunberg Jón Ísak Ragnarsson skrifar 30. nóvember 2025 19:47 Þórhildur Sunna ásamt Grétu Thunberg. Á myndinni er einnig Juan Diego Botto, hafnarverkamaður í Genóa. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, fyrrverandi þingmaður Pírata, tók þátt í mótmælum á Ítalíu í gær með fjölþjóðlegri sendinefnd aktívista og málsvara Palestínu, ásamt hafnarverkamönnum í Genóa og Róm. Með í för var meðal annars sænski aktívistinn Greta Thunberg, sem varð heimsfræg árið 2018 fyrir baráttu sína gegn loftslagsbreytingum, en auk þess hefur hún undanfarin ár beint sjónum sínum í auknum mæli að málefnum Palestínu. Þórhildur Sunna birti mynd af mótmælunum á samfélagsmiðlum og skrifaði þar nokkur orð, en í dag er ár liðið frá alþingiskosningunum í fyrra þar sem flokkur hennar, Píratar, datt út af þingi. Hún telur að undanfarin tvö ár hafi hatur í garð útlendinga fengið að vaxa nánast óáreitt í samfélaginu, lítur hún á að það sé stór hluti af ástæðu þess að flokkur hennar tapaði jafn miklu fylgi og raun bar vitni. Þórhildur lýsir yfir djúpum vonbrigðum með ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, og gerir athugasemdir við fyrirhugaða brottfararstöð fyrir útlendinga. „Ég velti þó fyrir mér hvort kjósendur Samfylkingarinnar og Viðreisnar hafi virkilega vitað og viljað að þessir flokkar myndu koma á lokuðum varðhaldsbúðum fyrir útlendinga og útlensk börn og kalla það mannúð - þegar þau gáfu þeim atkvæði sitt fyrir ári síðan,“ segir hún. Þórhildur segir að aðgerðirnar sem hún tók þátt í í gær hafi veitt henni innblástur og styrk, og kveðst hún full þakklætis að hafa fengið að upplifa jafn sterka og magnaða samstöðu og raun bar vitni. Píratar Mest lesið Annað sinn sem læknir lýgur um krabbamein: „Þetta mun fara á versta veg“ Innlent Grunaður um rosalega brotahrinu í aðdraganda hraðbankaþjófnaðarins Innlent Fjórir látnir eftir skotárás í barnaafmæli Erlent Áhyggjuefni að ungir menn hafi ekki jafn frjálslyndar skoðanir og feður þeirra Innlent Tók átta klukkustundir að bjarga föstum ferðamönnum Innlent Stormur í kortunum Veður Læknir gerði sér upp krabbamein í tvígang Innlent Færa bílastæðin við Skógafoss: „Nú er stefnan sú að allir skuli helst labba sem lengst“ Innlent Harður árekstur á Suðurlandi Innlent Ósanngjarnt að kólnunin bitni á fyrstu kaupendum Innlent Fleiri fréttir Áfanginn „Allt fyrir ástina“ verðlaunaður á Selfossi Þórhildur Sunna mótmælti með Grétu Thunberg Annað sinn sem læknir lýgur um krabbamein: „Þetta mun fara á versta veg“ Læknir gerði sér upp krabbamein í tvígang Réðst á annan með skóflu Færa bílastæðin við Skógafoss: „Nú er stefnan sú að allir skuli helst labba sem lengst“ Harður árekstur á Suðurlandi Grunaður um rosalega brotahrinu í aðdraganda hraðbankaþjófnaðarins Innanlandsflugi Icelandair aflýst Alelda bíll á Dalvegi Orðin hluti af mannlífinu: „Án okkar væri heldur tómlegt að vera til“ Ósanngjarnt að kólnunin bitni á fyrstu kaupendum Tók átta klukkustundir að bjarga föstum ferðamönnum Erlend netverslun eykst og ögurstund hjá stelpunum okkar Eldur í snjóruðningstæki á Keflavíkurflugvelli Forsætisráðherra fer yfir sviðið eftir tæpt ár í starfi Áhyggjuefni að ungir menn hafi ekki jafn frjálslyndar skoðanir og feður þeirra Menn til vandræða á hótelum miðbæjarins Láta reyna á lögmæti ákvörðunar Fjarskiptastofu 30 milljóna króna gjöf frá kvenfélagskonum til fæðingardeilda Brotist inn hjá Viðeyjarferju Túlkar niðurstöðuna sem ákveðin skilaboð Ráðherra telur enn tímabært að hætta hvalveiðum Tímamót Pírata, langþreytt hjón og viðvaranir vegna snjókomu Óttast að skógrækt leggist nánast af Milljarðar úr landi í þágu tæknirisa Lögðu hníf að ökumanninum og sögðu honum að opna skottið Oktavía Hrund kjörið fyrsti formaður Pírata Tæplega tveggja milljóna króna gjöf frá kvenfélögunum í Flóahreppi „Mjög vont fyrir lýðræðislega umræðu“ Sjá meira