Þór­hildur Sunna mót­mælti með Grétu Thun­berg

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Þórhildur Sunna ásamt Grétu Thunberg. Á myndinni er einnig Juan Diego Botto, hafnarverkamaður í Genóa.
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, fyrrverandi þingmaður Pírata, tók þátt í mótmælum á Ítalíu í gær með fjölþjóðlegri sendinefnd aktívista og málsvara Palestínu, ásamt hafnarverkamönnum í Genóa og Róm. Með í för var meðal annars sænski aktívistinn Greta Thunberg, sem varð heimsfræg árið 2018 fyrir baráttu sína gegn loftslagsbreytingum, en auk þess hefur hún undanfarin ár beint sjónum sínum í auknum mæli að málefnum Palestínu.

Þórhildur Sunna birti mynd af mótmælunum á samfélagsmiðlum og skrifaði þar nokkur orð, en í dag er ár liðið frá alþingiskosningunum í fyrra þar sem flokkur hennar, Píratar, datt út af þingi.

Hún telur að undanfarin tvö ár hafi hatur í garð útlendinga fengið að vaxa nánast óáreitt í samfélaginu, lítur hún á að það sé stór hluti af ástæðu þess að flokkur hennar tapaði jafn miklu fylgi og raun bar vitni.

Þórhildur lýsir yfir djúpum vonbrigðum með ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, og gerir athugasemdir við fyrirhugaða brottfararstöð fyrir útlendinga.

„Ég velti þó fyrir mér hvort kjósendur Samfylkingarinnar og Viðreisnar hafi virkilega vitað og viljað að þessir flokkar myndu koma á lokuðum varðhaldsbúðum fyrir útlendinga og útlensk börn og kalla það mannúð - þegar þau gáfu þeim atkvæði sitt fyrir ári síðan,“ segir hún.

Þórhildur segir að aðgerðirnar sem hún tók þátt í í gær hafi veitt henni innblástur og styrk, og kveðst hún full þakklætis að hafa fengið að upplifa jafn sterka og magnaða samstöðu og raun bar vitni.

Píratar

