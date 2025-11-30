Innlent

For­sætis­ráð­herra fer yfir sviðið eftir tæpt ár í starfi

Jón Þór Stefánsson skrifar
Sprengisandur hefst klukkan 10. Kristján Kristjánsson stýrir þættinum að venju.
Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni.

Fyrsti gesturinn að þessu sinni verður Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. Ríkisstjórn Kristrúnar er nú rétt óorðin eins árs. Hún fer yfir sviðið í stjórnmálunum, efnahagsmálum, alþjóðamálum og fleiru.

Svo kemur Valtýr Sigurðsson, stjórnandi upphafsrannsóknar Geirfinnsmálsins, sem mun bregðast við harkalegum ásökunum í sinn garð sem birtast í bókinni Leitin að Geirfinni. Þar sem hann er sakaður um að hafa hylmt yfir með banamanni Geirfinns frá upphafi til dagsins í dag.

Valur Gunnarsson rithöfundur og Erlingur Erlingsson sagnfræðingur munu síðan ræða utanríkismálin. Rússar herða árásir sínar á Úkraínu beint ofan í tillögur um endalok stríðsins, tillögur sem kosta munu Úkraínumenn land og hluta fullveldis síns ef þær ná fram að ganga. Valur og Erlingur ræða þessi mál og víðari skírskotun þeirra.

