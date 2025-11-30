Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um aðila sem réðst á annan með skóflu. Fórnarlambið var með blæðandi sár á höfði er lögreglu bar að garði. Ástand hans liggur ekki fyrir.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar kemur einnig fram að lögreglan var með eftirlit með veitingahúsum í miðborginni en segir ekki um hvers konar eftirlit var að ræða.
Ökumaður missti stjórn á bílnum sínum og hafnaði nánast ofan í Læknum við Lækjargötu í Hafnarfirði. Lögreglan aðstoðaði viðkomandi.
Tvær tilkynningar bárust um foktjón, annars vegar á vinnusvæði við Mýrargötu í hádeginu og hins vegar á Miðhrauni. Þá voru framin skemmdarverk á öryggismyndavélum við Álhellu í Hafnarfirði.