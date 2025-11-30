Björgunarsveitin kom ferðalöngum til aðstoðar í gærkvöldi eftir að þeir festu sig í vaði norðan Torfajökuls. Verkefnið tók rúmar átta klukkustundir vegna mikils snjós.
Björgunarsveitirnar Stjarnan í Skaftártungum og Flugbjörgunarsveitin á Hellu voru boðaðar út í gærkvöldi. Ferðalangarnir voru á litlum jeppa og festu sig í vaði yfir Dalakvísl, skammt frá Glaðheimum norðan Torfajökuls.
Í fréttatilkynningu frá Landsbjörgu segir að björgunarsveitin Stjarnan hafi lagt af stað á tveimur bílum um klukkan hálf fimm. Þegar komið var áleiðis var ljóst að færðin væri orðin talsvert þung þar sem bæði hafði snjóað og talsvert skafið. Því var ákveðið að kalla einnig út Flugbjörgunarsveitina á Hellu til að mæta Stjörnumönnum og tryggja bjargir á staðnum.
Einnig féll lítið snjóflóð rétt hjá Stjörnumönnum en náði það þó ekki niður í slóðann sem björgunarmenn voru að feta. Eftir fjögurra klukkustunda ferðalag komust þeir að jepplingnum sem var orðinn talsvert bólginn af krapa og snjó.
„Tæpum klukkutíma síðar, eða um hálf tíu, voru björgunarmenn frá Hellu komnir á staðinn og var þá farið í að koma taug í bílinn. Dregin var taug austan frá, yfir ána og sett fast í bílinn að framanverðu og hann svo dreginn yfir ána sem gekk vandræðalaust,“ segir í tilkynningu Landsbjargar.
Eftir að bíllinn var kominn upp úr vaðinu hélt Flugbjörgunarsveitin heim á leið og var komin þangað að verða eitt um nótt. Stjörnumenn fylgdu ferðalöngunum austur og komu ekki til byggða fyrr en á öðrum tímanum.
Ferðalangarnir fengu eldsneyti til áframhaldandi ferðar sinnar hjá björgunarsveitinni og gátu þá haldið ferð áfram í gististað sem þeir höfðu þá útvegað sér.