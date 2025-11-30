Hikuðu ekki þegar tækifærið gafst að opna verslun í Grindavík Smári Jökull Jónsson skrifar 30. nóvember 2025 23:02 Ívar Kjartansson er annar eigenda Neskju. Vísir Eigandi konfektgerðar hikaði ekki þegar tækifæri gafst á að opna nýja verslun og framleiðslu í Grindavík. Hann segist finna fyrir gleði bæjarbúa að ný atvinnustarfsemi opni í bænum. Konfektgerðin Neskja opnaði verslun nýverið í Grindavík en þar er framleitt handverkskonfekt frá grunni. Á bakvið fyrirtækið eru matreiðslumaðurinn Ívar Kjartansson og eiginkona hans Kung sem er súkkulaðigerðarmeistari. Þau hikuðu ekki þegar tækifæri gafst á að fá húsnæði undir starfsemina í Grindavík. „Af hverju ekki? Hér er geggjað að vera, fallegur staður og yndislegt fólk. Við vildum alltaf hafa þetta á Suðurnesjum og vorum búin að leita að húsnæði og gekk illa.“ Á fjörugum föstudegi í Grindavík bauðst gestum og gangandi að smakka konfektið.Vísir “Svo duttum við inn á þetta hér og stukkum á það um leið og höfum aldrei litið til baka,“ sagði Ívar í viðtali sem birtist í kvöldfréttum Sýnar. Bara byrjunin Töluverðan búnað þarf til að koma framleiðslu sem þessari af stað, meðal annars stærðarinnar steypuhrærivél en fjölskylda Ívars hefur að miklu leyti séð sjálf um að standsetja húsnæðið. Verslunin er staðsett í Grindavík.Vísir „Við erum ekki komin með allt sem þarf, við ætlum að byrja smátt og byrja með þessar vörur og þetta eru svona steinvölur, súkkulaðivölur. Þetta er byrjunin og svo er vonin að við getum stækkað og búið til meira.“ Fullt út úr dyrum á opnunardeginum Verslunin opnaði á fjörugum föstudegi síðastliðinn föstudag í Grindavík og eins og sjá má var nánast fullt út úr dyrum í versluninni. Viðtökur hafa verið framar vonum og Ívar segir fólk í bænum ánægt með að ný atvinnustarfsemi sé að fara af stað í bænum. „Við höfum fundið fyrir því og rosalega ánægjulegt að vera hingað komin og við erum rosalega þakklát að vera komin hingað til grindavíkur og spennt fyrir framtíðinni,“ sagði Ívar að lokum. Verslun Sælgæti Grindavík Mest lesið Annað sinn sem læknir lýgur um krabbamein: „Þetta mun fara á versta veg“ Innlent Rannsaka mannslát í Kópavogi Innlent Grunaður um rosalega brotahrinu í aðdraganda hraðbankaþjófnaðarins Innlent Fjórir látnir eftir skotárás í barnaafmæli Erlent Lýsir algjöru öryggisleysi eftir blauta tusku í andlitið Innlent Túlkar niðurstöðuna sem ákveðin skilaboð Innlent Áhyggjuefni að ungir menn hafi ekki jafn frjálslyndar skoðanir og feður þeirra Innlent Lögðu hníf að ökumanninum og sögðu honum að opna skottið Innlent Stormur í kortunum Veður Tók átta klukkustundir að bjarga föstum ferðamönnum Innlent Fleiri fréttir Hikuðu ekki þegar tækifærið gafst að opna verslun í Grindavík Dorrit rænd í Lundúnum Rannsaka mannslát í Kópavogi Áfanginn „Allt fyrir ástina“ verðlaunaður á Selfossi Þórhildur Sunna mótmælti með Grétu Thunberg Annað sinn sem læknir lýgur um krabbamein: „Þetta mun fara á versta veg“ Læknir gerði sér upp krabbamein í tvígang Réðst á annan með skóflu Færa bílastæðin við Skógafoss: „Nú er stefnan sú að allir skuli helst labba sem lengst“ Harður árekstur á Suðurlandi Grunaður um rosalega brotahrinu í aðdraganda hraðbankaþjófnaðarins Innanlandsflugi Icelandair aflýst Alelda bíll á Dalvegi Orðin hluti af mannlífinu: „Án okkar væri heldur tómlegt að vera til“ Ósanngjarnt að kólnunin bitni á fyrstu kaupendum Tók átta klukkustundir að bjarga föstum ferðamönnum Erlend netverslun eykst og ögurstund hjá stelpunum okkar Eldur í snjóruðningstæki á Keflavíkurflugvelli Forsætisráðherra fer yfir sviðið eftir tæpt ár í starfi Áhyggjuefni að ungir menn hafi ekki jafn frjálslyndar skoðanir og feður þeirra Menn til vandræða á hótelum miðbæjarins Láta reyna á lögmæti ákvörðunar Fjarskiptastofu 30 milljóna króna gjöf frá kvenfélagskonum til fæðingardeilda Brotist inn hjá Viðeyjarferju Túlkar niðurstöðuna sem ákveðin skilaboð Ráðherra telur enn tímabært að hætta hvalveiðum Tímamót Pírata, langþreytt hjón og viðvaranir vegna snjókomu Óttast að skógrækt leggist nánast af Milljarðar úr landi í þágu tæknirisa Lögðu hníf að ökumanninum og sögðu honum að opna skottið Sjá meira