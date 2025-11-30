Innlent

Hikuðu ekki þegar tæki­færið gafst að opna verslun í Grinda­vík

Smári Jökull Jónsson skrifar
Ívar Kjartansson er annar eigenda Neskju.
Eigandi konfektgerðar hikaði ekki þegar tækifæri gafst á að opna nýja verslun og framleiðslu í Grindavík. Hann segist finna fyrir gleði bæjarbúa að ný atvinnustarfsemi opni í bænum. 

Konfektgerðin Neskja opnaði verslun nýverið í Grindavík en þar er framleitt handverkskonfekt frá grunni. Á bakvið fyrirtækið eru matreiðslumaðurinn Ívar Kjartansson og eiginkona hans Kung sem er súkkulaðigerðarmeistari.

Þau hikuðu ekki þegar tækifæri gafst á að fá húsnæði undir starfsemina í Grindavík.

„Af hverju ekki? Hér er geggjað að vera, fallegur staður og yndislegt fólk. Við vildum alltaf hafa þetta á Suðurnesjum og vorum búin að leita að húsnæði og gekk illa.“

“Svo duttum við inn á þetta hér og stukkum á það um leið og höfum aldrei litið til baka,“ sagði Ívar í viðtali sem birtist í kvöldfréttum Sýnar.

Bara byrjunin

Töluverðan búnað þarf til að koma framleiðslu sem þessari af stað, meðal annars stærðarinnar steypuhrærivél en fjölskylda Ívars hefur að miklu leyti séð sjálf um að standsetja húsnæðið.

Verslunin er staðsett í Grindavík.Vísir

„Við erum ekki komin með allt sem þarf, við ætlum að byrja smátt og byrja með þessar vörur og þetta eru svona steinvölur, súkkulaðivölur. Þetta er byrjunin og svo er vonin að við getum stækkað og búið til meira.“

Fullt út úr dyrum á opnunardeginum

Verslunin opnaði á fjörugum föstudegi síðastliðinn föstudag í Grindavík og eins og sjá má var nánast fullt út úr dyrum í versluninni. Viðtökur hafa verið framar vonum og Ívar segir fólk í bænum ánægt með að ný atvinnustarfsemi sé að fara af stað í bænum.

„Við höfum fundið fyrir því og rosalega ánægjulegt að vera hingað komin og við erum rosalega þakklát að vera komin hingað til grindavíkur og spennt fyrir framtíðinni,“ sagði Ívar að lokum.

Verslun Sælgæti Grindavík

