Læknir, sem hélt því ranglega fram við fjölskyldu sína mánuðum saman að hún glímdi við banvænt krabbamein og skrifaði út lyf á nána fjölskyldumeðlimi sem hún neytti sjálf, hefur skilað læknaleyfinu. Þetta er í annað sinn sem konan gerir sér upp krabbamein.
Fyrrverandi sambýlismaður konunnar stígur fram í viðtali í þessum síðasta helgarkvöldfréttatíma Sýnar, og lýsir því hvernig hún gerði sér upp veikindin. Mál tveggja barna konunnar eru til meðferðar hjá Barnavernd, sem í nýrri greinargerð segir konuna í afneitun um eigin vanda.
Fyrrverandi sambýlismaðurinn segir konuna augljóslega glíma við alvarleg andleg veikindi. Hann segir kerfið hafa brugðist henni og börnunum.
