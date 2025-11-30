Áfanginn „Allt fyrir ástina“ verðlaunaður á Selfossi Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 30. nóvember 2025 20:05 Halldóra Björk (t.v.) og Eva Dögg, kennarar áfangans, ásamt Kristjáni Svani, einum af nemendum. Magnús Hlynur Hreiðarsson Mikil ánægja er á meðal nemenda og starfsmanna Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi því áfanginn „Allt fyrir ástina“ var að fá heiðursverðlaun Félags sérkennara á Íslandi en áfanginn er kenndur á sérnámsbraut skólans. Í áfanganum fá nemendur að vita allt það helsta, sem við kemur ástinni. Það er mikil ánægja og gleði með heiðursviðurkenninguna og verkefni kennaranna Evu Daggar Jafetsdóttur og Halldóru Bjarkar Guðmundsdóttur, sem útbjuggu námsefnið „Allt fyrir ástina“, sem er kennt á sérnámsbraut skólans. Áfanganum er ætlað að fræða nemendur um allt það sem við kemur ástinni og á að styðja nemendur við að taka ígrundaðar ákvarðanir, auka sjálfstæði, spyrja spurninga og hlusta, láta skoðanir sínar í ljós og vera meðvituð þegar kemur að ástinni og öllu í kringum hana. „Þetta er áfangi sem að fjallar um ótrúlega margt og fjölbreytt. Við erum að fjalla um sjálfsmynd og samskipti, sambönd, fjölbreytileika, kynlíf, klám og ofbeldi svo eitthvað sé nefnt,“ segir Eva Dögg. Heiðursverðlaunaskjalið fyrir áfangann.Magnús Hlynur Hreiðarsson Það er aðgangur að ýmsu efni aðgengilegur og við gátum viðað okkur efni héðan og þaðan, við þurfum alls ekki að finna hjólið alveg upp,“ segir Halldóra Björk. Kennararnir segja áfangann í stanslausri mótun en hann hefur ekki verið kenndur á vorönn en frá næsta hausti verður hann skylduáfangi á brautinni. Þið hljótið að vera að rifna úr stolti yfir þessum verðlaunum? „Já, við erum bara einstaklega þakklátar og finnst þetta virkilega fallega virðingarvottur fyrir þá vinnu, sem við höfum lagt í þennan áfanga,” segir Halldóra Björk. En hvað segja nemendur, hvað finnst þeim um áfangann? „Mér finnst að það ætti að vera skylda fyrir alla skóla að vera í þessu. Þetta er mjög fróðlegt og það sem Internetið er að gera núna er að taka yfir mest allt, þá er þetta bara skylda og maður lærir mjög mikið,” segir Kristján Svanur Gunnarsson, nemandi á sérnámsbraut Fjölbrautaskóla Suðurlands. Áfanginn er kennur í Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi á sérnámsbraut skólans.Magnús Hlynur Hreiðarsson Heimasíða skólans Framhaldsskólar Árborg Mest lesið Annað sinn sem læknir lýgur um krabbamein: „Þetta mun fara á versta veg“ Innlent Grunaður um rosalega brotahrinu í aðdraganda hraðbankaþjófnaðarins Innlent Fjórir látnir eftir skotárás í barnaafmæli Erlent Áhyggjuefni að ungir menn hafi ekki jafn frjálslyndar skoðanir og feður þeirra Innlent Tók átta klukkustundir að bjarga föstum ferðamönnum Innlent Stormur í kortunum Veður Læknir gerði sér upp krabbamein í tvígang Innlent Færa bílastæðin við Skógafoss: „Nú er stefnan sú að allir skuli helst labba sem lengst“ Innlent Harður árekstur á Suðurlandi Innlent Ósanngjarnt að kólnunin bitni á fyrstu kaupendum Innlent Fleiri fréttir Áfanginn „Allt fyrir ástina“ verðlaunaður á Selfossi Þórhildur Sunna mótmælti með Grétu Thunberg Annað sinn sem læknir lýgur um krabbamein: „Þetta mun fara á versta veg“ Læknir gerði sér upp krabbamein í tvígang Réðst á annan með skóflu Færa bílastæðin við Skógafoss: „Nú er stefnan sú að allir skuli helst labba sem lengst“ Harður árekstur á Suðurlandi Grunaður um rosalega brotahrinu í aðdraganda hraðbankaþjófnaðarins Innanlandsflugi Icelandair aflýst Alelda bíll á Dalvegi Orðin hluti af mannlífinu: „Án okkar væri heldur tómlegt að vera til“ Ósanngjarnt að kólnunin bitni á fyrstu kaupendum Tók átta klukkustundir að bjarga föstum ferðamönnum Erlend netverslun eykst og ögurstund hjá stelpunum okkar Eldur í snjóruðningstæki á Keflavíkurflugvelli Forsætisráðherra fer yfir sviðið eftir tæpt ár í starfi Áhyggjuefni að ungir menn hafi ekki jafn frjálslyndar skoðanir og feður þeirra Menn til vandræða á hótelum miðbæjarins Láta reyna á lögmæti ákvörðunar Fjarskiptastofu 30 milljóna króna gjöf frá kvenfélagskonum til fæðingardeilda Brotist inn hjá Viðeyjarferju Túlkar niðurstöðuna sem ákveðin skilaboð Ráðherra telur enn tímabært að hætta hvalveiðum Tímamót Pírata, langþreytt hjón og viðvaranir vegna snjókomu Óttast að skógrækt leggist nánast af Milljarðar úr landi í þágu tæknirisa Lögðu hníf að ökumanninum og sögðu honum að opna skottið Oktavía Hrund kjörið fyrsti formaður Pírata Tæplega tveggja milljóna króna gjöf frá kvenfélögunum í Flóahreppi „Mjög vont fyrir lýðræðislega umræðu“ Sjá meira