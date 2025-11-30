Innlent

Á­fanginn „Allt fyrir ástina“ verð­launaður á Sel­fossi

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Halldóra Björk (t.v.) og Eva Dögg, kennarar áfangans, ásamt Kristjáni Svani, einum af nemendum.
Mikil ánægja er á meðal nemenda og starfsmanna Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi því áfanginn „Allt fyrir ástina“ var að fá heiðursverðlaun Félags sérkennara á Íslandi en áfanginn er kenndur á sérnámsbraut skólans. Í áfanganum fá nemendur að vita allt það helsta, sem við kemur ástinni.

Það er mikil ánægja og gleði með heiðursviðurkenninguna og verkefni kennaranna Evu Daggar Jafetsdóttur og Halldóru Bjarkar Guðmundsdóttur, sem útbjuggu námsefnið „Allt fyrir ástina“, sem er kennt á sérnámsbraut skólans. Áfanganum er ætlað að fræða nemendur um allt það sem við kemur ástinni og á að styðja nemendur við að taka ígrundaðar ákvarðanir, auka sjálfstæði, spyrja spurninga og hlusta, láta skoðanir sínar í ljós og vera meðvituð þegar kemur að ástinni og öllu í kringum hana.

„Þetta er áfangi sem að fjallar um ótrúlega margt og fjölbreytt. Við erum að fjalla um sjálfsmynd og samskipti, sambönd, fjölbreytileika, kynlíf, klám og ofbeldi svo eitthvað sé nefnt,“ segir Eva Dögg.

Það er aðgangur að ýmsu efni aðgengilegur og við gátum viðað okkur efni héðan og þaðan, við þurfum alls ekki að finna hjólið alveg upp,“ segir Halldóra Björk.

Kennararnir segja áfangann í stanslausri mótun en hann hefur ekki verið kenndur á vorönn en frá næsta hausti verður hann skylduáfangi á brautinni.

Þið hljótið að vera að rifna úr stolti yfir þessum verðlaunum?

„Já, við erum bara einstaklega þakklátar og finnst þetta virkilega fallega virðingarvottur fyrir þá vinnu, sem við höfum lagt í þennan áfanga,” segir Halldóra Björk.

En hvað segja nemendur, hvað finnst þeim um áfangann?

„Mér finnst að það ætti að vera skylda fyrir alla skóla að vera í þessu. Þetta er mjög fróðlegt og það sem Internetið er að gera núna er að taka yfir mest allt, þá er þetta bara skylda og maður lærir mjög mikið,” segir Kristján Svanur Gunnarsson, nemandi á sérnámsbraut Fjölbrautaskóla Suðurlands.

