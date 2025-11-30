Innlent

Harður á­rekstur á Suður­landi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lögreglan er á vettvangi.
Harður árekstur varð á gatnamótum Þorlákshafnarvegar og Þrengslavegar. Lokað hefur verið fyrir umferð um svæðið.

Þetta kemur fram í færslu á Facebook-síðu lögreglunnar á Suðurlandi.

„Þetta var harður árekstur tveggja bifreiða við gatnamótin þar sem beygt er upp í Ölfusi. Viðbragðsaðilar eru að athafna sig á vettvangi,“ segir Garðar Már Garðarsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, í samtali við fréttastofu.

Auk lögreglunnar eru sjúkrabílar bæði frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands og höfuðborgarsvæðinu og viðbragðsaðilar frá Brunavörnum Árnessýslu. Enginn hefur verið fluttur af vettvangi.

Ekki liggur fyrir hversu margir voru í bílunum tveimur en að sögn Garðars eru allir með meðvitund.

Tilkynning barst viðbragðsaðilum rúmlega tuttugu mínútur yfir þrjú. 

Fréttin hefur verið uppfærð.

