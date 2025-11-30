Harður árekstur varð á gatnamótum Þorlákshafnarvegar og Þrengslavegar. Lokað hefur verið fyrir umferð um svæðið.
Þetta kemur fram í færslu á Facebook-síðu lögreglunnar á Suðurlandi.
„Þetta var harður árekstur tveggja bifreiða við gatnamótin þar sem beygt er upp í Ölfusi. Viðbragðsaðilar eru að athafna sig á vettvangi,“ segir Garðar Már Garðarsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, í samtali við fréttastofu.
Auk lögreglunnar eru sjúkrabílar bæði frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands og höfuðborgarsvæðinu og viðbragðsaðilar frá Brunavörnum Árnessýslu. Enginn hefur verið fluttur af vettvangi.
Ekki liggur fyrir hversu margir voru í bílunum tveimur en að sögn Garðars eru allir með meðvitund.
Tilkynning barst viðbragðsaðilum rúmlega tuttugu mínútur yfir þrjú.
Fréttin hefur verið uppfærð.