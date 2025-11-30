Erlend netverslun jókst verulega í október og hefur vörum frá Kína fjölgað mjög á síðustu árum. Sérfræðingur í netverslun líkir aðferðafræði stórfyrirtækjanna til að ná í viðskiptavini við aðferðafræði veðmálafyrirtækja. Fjallað verður um málið í hádegisfréttum.
Úkraínsk sendinefnd er á leið til Bandaríkjanna til að ræða friðartillögur við Bandaríkjastjórn. Sérfræðingur í öryggis- og varnarmálum vonar að viðræður skili góðum árangri en aðdragandinn hafi ekki verið góður.
Forsætisráðherra telur það ósanngjarnt að kólnun húsnæðismarkaðsins bitni á fyrstu kaupendum. Tækifæri landsmanna á húsnæðiskaupum ættu ekki að ráðast af því hvaða manna þeir eru.
Komið er að ögurstund hjá stelpunum okkar á HM í handbolta. Við förum yfir stöðuna.
Þetta og margt fleira í hádegisfréttum á Bylgjunni klukkan tólf.