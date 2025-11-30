Það verður mikið um að vera í Reykholti í Biskupstungum í Bláskógabyggð í dag því þar fagnar verslun sveitarinnar, Bjarnabúð 40 ára afmæli. Eigandi verslunarinnar segist vera kaupfélagsstjóri og bensínafgreiðslumaður staðarins og að pylsur séu vinsælasta vara verslunarinnar.
Þó að Bjarnabúð sé ekki í stóru húsnæði þá er eins og það fáist allt í versluninni enda er hún mjög vinsæl hjá heimamönnum og ferðamönnum. Kristinn Bjarnason er kaupmaður og bensínafgreiðslumaður eins og hann kallar sig í Bjarnabúð og sér um reksturinn með Rögnu Steinunni Haraldsdóttur.
„Við erum að halda upp á þessa helgi 40 ára afmæli verslunarinnar en það eru 40 ár síðan að Bjarni og Oddný byrjuðu rekstur. Við teljum okkur verða nauðsynleg og hluta af mannlífinu og tilverunni í sveitinni, án okkar væri heldur tómlegt að vera til,” segir Bjarni.
Hvað er vinsælasta varan hjá ykkur?
„Það er nú kannski erfitt að segja en pylsurnar eru ansi vinsælar hjá okkur en upp á síðkastið hefur ferðamaðurinn tekið upp á því að það sé nauðsynlegt að prófa bensínstöðva pylsu í Íslandsheimsókn,” segir Kristinn hlæjandi.
En hvað verður gert í dag í tilefni af afmælinu?
„Heyrðu í dag erum við með kaffi og kökur á borðstólnum fyrir viðskiptavini, gesti og sveitunga. Þannig að það verður bara húllumhæ og við tökum að sjálfsögðu vel á móti öllum eins og alltaf,” sagði Kristinn.