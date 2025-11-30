Fundurinn afkastamikill en mikið verk fyrir höndum Jón Ísak Ragnarsson skrifar 30. nóvember 2025 23:49 Marco Rubio með Rustem Umerov, sem stýrir þjóðaröryggisráði Úkraínu. AP Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að fundur hans með úkraínskri sendinefnd um friðarsamkomulag milli Rússlands og Úkraínu hafi verið afkastamikill, en þó væri mikið verk enn fyrir höndum. Fundurinn fór fram í Florida á sunnudaginn, en ásamt Rubio og úkraínsku nefndinni sat fundinn Steve Witkoff, sérstakur erindreki og samningamaður Bandaríkjastjórnar, og Jared Kushner, tengdasonur Donalds Trump. Witkoff mun síðar í þessari viku funda með Vladímír Pútin Rússlandsforseta. Rustem Umerov, sem stýrir þjóðaröryggisráði Úkraínu, fer nú einnig fyrir úkraínsku samninganefndinni, eftir að Andriy Yermak, helsti bandamaður Selenskí sagði af sér í kjölfar spillingarmáls. Fundurinn kemur í kjölfar 28-liða friðaráætlunar sem Bandaríkjamenn kynntu fyrir tveimur vikum. Áætlunin þykir halla á Úkraínu að mati evrópskra ráðamanna. Haft er eftir Marco Rubio á vef BBC að áætlunin snúi ekki bara að því að binda enda á átökin, heldur leggja línurnar fyrir farsæld Úkráinu til frambúðar. Fram kemur að hann hafi sagt við úkraínsku sendinefndina að markmiðið með friðarviðræðunum við Rússa væri að sjá til þess að Úkraína verði áfram sjálfstæð og farsæl. Rustem Umerov sagði eftir fundinn að verið væri að ræða framtíð Úkraínu, um öryggisráðstafanir, langvarandi frið í Úkraínu, og hvernig ætti að byggja landið upp á nýjan leik. „Bandaríkin heyra til okkar. Bandaríkin styðja við okkur og vinna með okkur,“ sagði Umerov, og bætti því við að fundurinn hefði verið afkastamikill og góður gangur væri í viðræðunum. Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Bandaríkin Mest lesið Annað sinn sem læknir lýgur um krabbamein: „Þetta mun fara á versta veg“ Innlent Rannsaka mannslát í Kópavogi Innlent Grunaður um rosalega brotahrinu í aðdraganda hraðbankaþjófnaðarins Innlent Fjórir látnir eftir skotárás í barnaafmæli Erlent Lýsir algjöru öryggisleysi eftir blauta tusku í andlitið Innlent Túlkar niðurstöðuna sem ákveðin skilaboð Innlent Áhyggjuefni að ungir menn hafi ekki jafn frjálslyndar skoðanir og feður þeirra Innlent Lögðu hníf að ökumanninum og sögðu honum að opna skottið Innlent Stormur í kortunum Veður Tók átta klukkustundir að bjarga föstum ferðamönnum Innlent Fleiri fréttir Fundurinn afkastamikill en mikið verk fyrir höndum Biður forsetann um náðun Sundruð Evrópa ekki náð að styðja nægilega vel við Úkraínu Norskt fyrirtæki veðjar á rafknúna sjóflugvél Tæplega tvö hundruð látnir eftir hamfaraveður Fjórir látnir eftir skotárás í barnaafmæli Eitt vinsælasta leikskáld Breta látið Úkraínumenn skutu á olíuskip Rússa í Svartahafi Íslendingur í Hong Kong: „Reiðin mun koma“ Líta eigi á lofthelgi Venesúela sem lokaða Stöðva afgreiðslu allra hælisumsókna Tugir látnir eftir flóð í Taílandi og Indónesíu Starfsmannastjóri Selenskís segir af sér Í varðhaldi í Þýskalandi vegna Nord Stream-skemmdarverka Sex til tólf ár í fangelsi fyrir hrottalegt morð með hníf, öxi og sveðju Rannsaka aftöku hermanna á tveimur mönnum í Jenín Belgar óttast að þurfa að endurgreiða Rússum Húsleit hjá starfsmannastjóra Selenskís 128 látnir í Hong Kong og 200 enn saknað Segir hættu á að nauðgunarlöggjöf verði beitt í hefndarskyni Segist ætla að stöðva allan aðflutning fólks frá „þriðja heims ríkjum“ Björguðu gömlum manni af efstu hæð Keyrði þvert yfir Bandaríkin til að skjóta tvo hermenn Segir Úkraínumönnum að hörfa eða deyja Undirbúa Mána-leiðangur Dana til tungsins Skoða kosti geimstjórnstöðvar á norðurslóðum Pólverjar kaupa kafbáta af Svíum Átta ára fangelsi fyrir að skipuleggja fjöldamorð á Eurovision Bað forsætisráðherra Japan að ögra ekki Kínverjum Fyrirskipar ítarlegar rannsóknir á öllum Afgönum í Bandaríkjunum Sjá meira