Menn til vandræða á hótelum miðbæjarins Jón Þór Stefánsson skrifar 30. nóvember 2025 07:30 Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Óskað var eftir aðstoð lögreglu í tvígang í gærkvöld og nótt vegna vandræðagangs á hótelum í miðbæ Reykjavíkur. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að annars vegar hafi verið óskað eftir aðstoð lögreglu vegna manns sem neitaði að yfirgefa hótel. Sá maður hafi verið fluttur á lögreglustöð þar sem rætt hafi verið við hann og honum gerð grein fyrir því að hann væri ekki velkominn á hótelinu. „Hann lofaði að finna sér aðra gistingu og í framhaldi gekk hann sína leið," segir í dagbókinni. Hins vegar var maður handtekinn vegna ölvunar og vistaður í fangaklefa, en fram kemur að sá hafi verið til vandræða á hóteli í miðbænum. Í dagbók lögreglunnar er greint frá tveimur líkamsárásum. Önnur þeirra mun hafa átt sér stað í miðborginni og hin í Kópavogi. Í báðum málum voru menn handteknir og vistaðir í fangaklefa. Maður var handtekinn í hverfi 105 eftir að hafa kastað múrstein í gegnum framrúðu bíls. Bíl var ekið á ljósastaur í Grafarholti. Ökumaðurinn var fluttur með sjúkrabíl á slysadeild til aðhlynningar. Lögreglumál Reykjavík Kópavogur