Menn til vand­ræða á hótelum mið­bæjarins

Jón Þór Stefánsson skrifar
Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Óskað var eftir aðstoð lögreglu í tvígang í gærkvöld og nótt vegna vandræðagangs á hótelum í miðbæ Reykjavíkur.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Þar segir að annars vegar hafi verið óskað eftir aðstoð lögreglu vegna manns sem neitaði að yfirgefa hótel. Sá maður hafi verið fluttur á lögreglustöð þar sem rætt hafi verið við hann og honum gerð grein fyrir því að hann væri ekki velkominn á hótelinu.

„Hann lofaði að finna sér aðra gistingu og í framhaldi gekk hann sína leið,“ segir í dagbókinni.

Hins vegar var maður handtekinn vegna ölvunar og vistaður í fangaklefa, en fram kemur að sá hafi verið til vandræða á hóteli í miðbænum.

Í dagbók lögreglunnar er greint frá tveimur líkamsárásum. Önnur þeirra mun hafa átt sér stað í miðborginni og hin í Kópavogi. Í báðum málum voru menn handteknir og vistaðir í fangaklefa.

Maður var handtekinn í hverfi 105 eftir að hafa kastað múrstein í gegnum framrúðu bíls.

Bíl var ekið á ljósastaur í Grafarholti. Ökumaðurinn var fluttur með sjúkrabíl á slysadeild til aðhlynningar.

