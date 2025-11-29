Láta reyna á lögmæti ákvörðunar Fjarskiptastofu Jón Ísak Ragnarsson skrifar 29. nóvember 2025 21:31 Til stendur að láta reyna á lögmæti ákvörðunar Fjarskiptastofu um að Sýn beri að leyfa Símanum að dreifa opinni sjónvarpsstöð Sýnar á lokuðu kerfi Símans án endurgjalds. Vísir/Vilhelm Forsvarsmenn Sýnar hf. ætla að láta reyna á lögmæti ákvörðunar Fjarskiptastofu um að heimila Símanum að dreifa opinni línulegri dagskrá Sýnar, á grundvelli þeirra úrræða sem lög leyfa. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Sýn. Fjarskiptastofa komst að þeirri niðurstöðu í vikunni að Sýn beri að leyfa Símanum að dreifa opinni sjónvarpsstöð Sýnar á lokuðu kerfi Símans án nokkurs endurgjalds. Telja alvarlegt að Fjarskiptastofa upplýsi um fjárhæðir viðskiptasamninga Í tilkynningu Sýnar segir að í gær hafi birst á vef Ríkisútvarpsins frétt undir yfirskriftinni „Hafa borgað Símanum tugi milljóna fyrir dreifingu en vildu nú rukka fyrir hana“. Frétt Ríkisútvarpsins byggir á tilkynningu frá Fjarskiptastofu þess efnis, en Sýn gerir alvarlegar athugasemdir við að Fjarskiptastofa opinberi upplýsingar sem þessar. „Það er alvarlegt áhyggjuefni að Fjarskiptastofa kjósi að upplýsa opinberlega um fjárhæðir í viðskiptasamningum milli Símans og Sýnar. Slíkar upplýsingar eru viðkvæm viðskiptaleyndarmál. Er þetta því miður ekki eina dæmið um hvernig stofnunin misfer með trúnaðarupplýsingar þannig að varði við lög,“ stendur í tilkynningu Sýnar. „Sýnu verr er að upplýsingarnar eru auk þess rangar og afar villandi Ákvörðun Fjarskiptastofu snýst um eina línulega opna rás á meðan greiðslur sem hafa farið á milli fyrirtækjanna eru fyrir allt línulegt og ólínulegt efni, þ.e. allar áskriftarrásir í sporti, allar fjölvarpsrásir, auk ólínulegs efnis á Sýn +.“ Óviðeigandi framganga stjórnvalds Einnig sé það líklega einsdæmi að eftirlitsstofnun noti opinberar tilkynningar til að ráðast að aðila máls með gífuryrðum. „Umboðsmaður Alþingis hefur ítrekað gert athugasemdir við að stjórnvöld „hrósi sigri“ eða gangi fram með áberandi hætti í fjölmiðlum í kjölfar ákvarðana sinna. Vönduð stjórnsýsla krefst hlutleysis og hófsemi.“ „Þegar stjórnvald telur þörf á að verja yfir 200 blaðsíðna ákvörðun með upphrópunum í fréttatilkynningu, bendir það óneitanlega til veiks málsstaðar. Ákvörðunin ætti að tala sínu máli án PR-herferðar af hálfu ríkisstofnunar.“ Þá segir að Sýn muni ekki una því að verðmætum höfundaréttarvörðum eignum Sýnar sé ráðstafað með þessum hætti og muni fyrirtækið því láta reyna ða lögmæti ákvörðunar Fjarskiptastofu á grundvelli þeirra úrræða sem lög leyfa. Vísir er í eigu Sýnar Fjölmiðlar Sýn Mest lesið Lýsir algjöru öryggisleysi eftir blauta tusku í andlitið Innlent Lögðu hníf að ökumanninum og sögðu honum að opna skottið Innlent Túlkar niðurstöðuna sem ákveðin skilaboð Innlent Oktavía Hrund kjörið fyrsti formaður Pírata Innlent Lögreglan leysti mann úr prísund af salerni mathallar Innlent Snjódýptin geti náð fjörutíu sentimetrum Veður Gul viðvörun vegna snjókomu Veður Óttast að skógrækt leggist nánast af Innlent Fólk hafi samband áður en það mæti á stappaða Læknavakt Innlent Milljarðar úr landi í þágu tæknirisa Innlent Fleiri fréttir Láta reyna á lögmæti ákvörðunar Fjarskiptastofu 30 milljóna króna gjöf frá kvenfélagskonum til fæðingardeilda Brotist inn hjá Viðeyjarferju Túlkar niðurstöðuna sem ákveðin skilaboð Ráðherra telur enn tímabært að hætta hvalveiðum Tímamót Pírata, langþreytt hjón og viðvaranir vegna snjókomu Óttast að skógrækt leggist nánast af Milljarðar úr landi í þágu tæknirisa Lögðu hníf að ökumanninum og sögðu honum að opna skottið Oktavía Hrund kjörið fyrsti formaður Pírata Tæplega tveggja milljóna króna gjöf frá kvenfélögunum í Flóahreppi „Mjög vont fyrir lýðræðislega umræðu“ Breytingarnar vonbrigði sem bitni á framhaldsskólanemum Garðurinn opnaður í Smáralind Lýsir algjöru öryggisleysi eftir blauta tusku í andlitið Vilja veita fólki sem upplifir áfall í fæðingu betri þjónustu Lögreglan leysti mann úr prísund af salerni mathallar Fólk hafi samband áður en það mæti á stappaða Læknavakt „Það eru engir James Bond aukahlutir en þessir bílar eru mjög vel útbúnir“ Miðflokkurinn vill að foreldrar ráði alfarið skiptingu orlofs Leikskólakerfið en ekki fæðingarorlofið sem er gjörólíkt á hinum Norðurlöndunum Úlfar íhugar að sækja um embætti ríkislögreglustjóra Deilur um fæðingarorlofið, erfið staða fjölmiðla og nýir lögreglubílar Þörf neytendavernd eða aðför að eignarrétti? Kynnir stóran pakka um fjölmiðla í næstu viku Lækningastjóri undirbýr starfsemi nýs Landspítala Skrifstofustjóri tapaði kortinu í París og situr í súpunni Tjáðu sig bréfleiðis við fullorðna dóttur sem krafðist þagnar „Verður svona þjóðhátíðarstemmning nema bara margföld“ Flensan orðin að faraldri Sjá meira