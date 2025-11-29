Innlent

Láta reyna á lög­mæti á­kvörðunar Fjar­skipta­stofu

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Til stendur að láta reyna á lögmæti ákvörðunar Fjarskiptastofu um að Sýn beri að leyfa Símanum að dreifa opinni sjónvarpsstöð Sýnar á lokuðu kerfi Símans án endurgjalds.
Forsvarsmenn Sýnar hf. ætla að láta reyna á lögmæti ákvörðunar Fjarskiptastofu um að heimila Símanum að dreifa opinni línulegri dagskrá Sýnar, á grundvelli þeirra úrræða sem lög leyfa.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Sýn.

Fjarskiptastofa komst að þeirri niðurstöðu í vikunni að Sýn beri að leyfa Símanum að dreifa opinni sjónvarpsstöð Sýnar á lokuðu kerfi Símans án nokkurs endurgjalds.

Telja alvarlegt að Fjarskiptastofa upplýsi um fjárhæðir viðskiptasamninga

Í tilkynningu Sýnar segir að í gær hafi birst á vef Ríkisútvarpsins frétt undir yfirskriftinni „Hafa borgað Símanum tugi milljóna fyrir dreifingu en vildu nú rukka fyrir hana“.

Frétt Ríkisútvarpsins byggir á tilkynningu frá Fjarskiptastofu þess efnis, en Sýn gerir alvarlegar athugasemdir við að Fjarskiptastofa opinberi upplýsingar sem þessar.

„Það er alvarlegt áhyggjuefni að Fjarskiptastofa kjósi að upplýsa opinberlega um fjárhæðir í viðskiptasamningum milli Símans og Sýnar. Slíkar upplýsingar eru viðkvæm viðskiptaleyndarmál. Er þetta því miður ekki eina dæmið um hvernig stofnunin misfer með trúnaðarupplýsingar þannig að varði við lög,“ stendur í tilkynningu Sýnar.

„Sýnu verr er að upplýsingarnar eru auk þess rangar og afar villandi Ákvörðun Fjarskiptastofu snýst um eina línulega opna rás á meðan greiðslur sem hafa farið á milli fyrirtækjanna eru fyrir allt línulegt og ólínulegt efni, þ.e. allar áskriftarrásir í sporti, allar fjölvarpsrásir, auk ólínulegs efnis á Sýn +.“

Óviðeigandi framganga stjórnvalds

Einnig sé það líklega einsdæmi að eftirlitsstofnun noti opinberar tilkynningar til að ráðast að aðila máls með gífuryrðum.

„Umboðsmaður Alþingis hefur ítrekað gert athugasemdir við að stjórnvöld „hrósi sigri“ eða gangi fram með áberandi hætti í fjölmiðlum í kjölfar ákvarðana sinna. Vönduð stjórnsýsla krefst hlutleysis og hófsemi.“

„Þegar stjórnvald telur þörf á að verja yfir 200 blaðsíðna ákvörðun með upphrópunum í fréttatilkynningu, bendir það óneitanlega til veiks málsstaðar. Ákvörðunin ætti að tala sínu máli án PR-herferðar af hálfu ríkisstofnunar.“

Þá segir að Sýn muni ekki una því að verðmætum höfundaréttarvörðum eignum Sýnar sé ráðstafað með þessum hætti og muni fyrirtækið því láta reyna ða lögmæti ákvörðunar Fjarskiptastofu á grundvelli þeirra úrræða sem lög leyfa.

