Dorrit rænd í Lundúnum

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Dorrit sagði frá atvikinu á Instagram og birti þessa mynd.
Dorrit Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú, var rænd á götum Lundúna í kvöld ef marka má færslu hennar á Instagram.

„Ég var rænd! Farið varlega í Lundúnum. Glæpir eru mjög algengir! Glæpamennirnir eru á hjólum, og fara á móti umferð á götunum, sem er mjög skynsamlegt af því þá er erfitt að elta þá. Þeir velja yfirleitt einstefnugötu,“ segir Dorrit í færslu á Instagram.

Í athugasemdakerfinu spyr einn notandi hvort ræningjarnir hafi verið gómaðir, en Dorrit svarar:

„Í Lundúnum, nei ekki séns. Á Íslandi hefðu þeir náð honum á tíu mínútum.“

Í annarri athugasemd segir Dorrit að hún sé með brotna tönn eftir atvikið og hafi aðeins meitt sig í öxlinni.

