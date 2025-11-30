Annað sinn sem læknir lýgur um krabbamein: „Þetta mun fara á versta veg“ Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar 30. nóvember 2025 18:46 Fyrrverandi sambýlismaður konunnar, sem er læknir, segir hana hafa gert sér upp krabbamein í eitlum þegar þau voru saman. Hún sagði krabbameinsmeðferðina ekki niðurgreidda af sjúkratryggingum og þau þyrftu að standa straum af kostnaði sjálf. Vísir/Ívar Fannar Læknir í Kópavogi, sem þóttist vera í lyfjameðferð vegna banvæns krabbameins mánuðum saman og skrifaði út lyf á fjölskyldumeðlimi sem hún neytti sjálf, hefur skilað inn læknaleyfinu. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem konan lýgur því að sínum nánustu að hún berjist við krabbamein. Fjallað var um málið á Vísi í lok septembermánaðar eftir að Landsréttur úrskurðaði að móðirin skyldi vistuð utan heimilis fjölskyldunnar í allt að fjóra mánuði og dæturnar tvær á leikskólaaldri skyldu vera í umsjá föðurins sem einnig er læknir. Um mikinn fjölskylduharmleik er að ræða og hefur málið komið til kasta barnaverndar, Kópavogsbæjar, héraðsdóms og Landsréttar. Afskipti barnaverndar af stúlkunum hófust í febrúar þessa árs þegar sex nafnlausar ábendingar bárust á einum mánuði frá fjölskyldu og vinum móðurinnar. Einnig höfðu borist tilkynningar frá lögreglu og heilsugæslu. Faðirinn sagður stjórna með harðri hendi Í tilkynningum var áhyggjum lýst af meintu andlegu ofbeldi föðurins og alvarlegum veikindum móðurinnar, sem allir töldu sæta lyfjameðferð vegna krabbameins á fjórða stigi. Áhyggjurnar sneru meðal annars að því að faðirinn stjórnaði lyfjagjöf og gæfi henni margs konar lyf í einu til að gera hana sljóa. Sérsveit var kölluð að heimili fjölskyldunnar í byrjun marsmánaðar eftir tilkynningu frá Barnavernd vegna gruns um að maðurinn héldi börnum sínum og konu í gíslingu og hótaði að skjóta þau. Móðirin lýsti því þá við lögreglu að faðirinn hefði hótað að skjóta móðurafa dætranna, að hann væri oft reiður, öskraði mikið og bannaði henni að vera í samskiptum við fjölskyldu sína. Þá nótt dvaldi konan með dæturnar í Kvennaathvarfinu. Hótað ofbeldi vegna meintrar tálmunar Tíu dögum seinna snerist málið alveg við. Barnavernd hafði þá kannað málið og í ljós kom að konan, sem var þá starfandi læknir, var alls ekki með krabbamein og hafði aldrei verið með. Konan hafði skrifað upp á lyf fyrir foreldra sína og systur og nýtt til eigin nota. Starfsfólk Kópavogsbæjar taldi á þeim tímapunkti að konan ætti við alvarlegan geðrænan vanda að etja og gæti hvorki sinnt sér né dætrum sínum. Það var ekki fyrr en á þeim tímapunkti sem föðurnum varð ljóst að ábendingarnar hefðu borist frá móðurinni og að ekkert væri til í veikindum hennar. Faðirinn fékk úthlutað íbúð frá bænum til að dvelja með dætrunum eftir að tveir menn, sem höfðu tengsl við móðurina, bönkuðu upp á heimili fjölskyldunnar í lok apríl. Myndbandsupptaka náðist af atvikinu en föðurnum höfðu áður borist nafnlausar hótanir vegna meintrar tálmunar hans. Eftir að móðirin mætti óvænt ásamt föður sínum í leikskóla dætranna ákvað Kópavogsbær að fela föður þeirra umsjá í fjórtán daga. Gögn bentu til þess að hann hefði annast stúlkurnar að miklu leyti enda móðirin verið meira og minna rúmliggjandi í lengri tíma vegna meints krabbameins. Þá höfðu nokkrir sem höfðu tilkynnt föðurinn til barnaverndar dregið ábendingarnar til baka, þar sem þær byggðu eingöngu á frásögn móðurinnar. Grunar að legnám hafi í raun verið lýtaaðgerð Samkvæmt vitnisburði ættingja og vina hjónanna hjá Barnavernd fór konan að veikjast í byrjun árs 2024 þegar hún fór að lýsa einkennum skjaldkirtilsveikinda. Svo fór að konan fór í skjaldkirtilsbrottnám. Stuttu síðar hafi önnur einkenni farið að gera vart við sig og eftir heimsókn til kvensjúkdómalæknis sagði hún komnar í ljós frumubreytingar í leghálsi. Eftir meintar umfangsmiklar rannsóknir sagði hún hafa komið í ljós að hún væri smituð af mörgum tegundum HPV-veira, sem hafi valdið frumubreytingunum. Hún tjáði eiginmanni sínum að um væri að ræða erfiðustu og hættulegustu tegundir HPV, sem hún sakaði hann um að hafa smitað sig af, meðal annars í skilaboðum til fjölskyldu eiginmanns síns. Frumubreytingarnar væru svo alvarlegar að hún þyrfti að láta fjarlægja legið til að koma í veg fyrir krabbamein. Vísir/Heiðar Endurbyggja þyrfti sköp hennar í aðgerðinni og því þyrfti hún að leita til lýtalæknis á einkastofu, sem væri mjög dýrt. Samkvæmt samskiptum sem fréttastofa hefur undir höndum lagði eiginmaður hennar inn á hana nokkrar milljónir króna fyrir aðgerðinni, sem hans nánasta fólk telur nú að hafi verið ónauðsynlegar lýtaaðgerðir. „Fékk eina krabbameinsmeðferð“ Í kjölfar aðgerðarinnar sagði konan að upp væru komnar flækjur. Sárin næðu ekki að gróa almennilega og vökvi væri byrjaður að safnast í kviðarholi. Konan var mikið til rúmföst vegna veikindanna og sagðist í reglulegu eftirliti hjá læknum. „Allt gekk vel og leit vel út, en fékk eina krabbameinsmeðferð svona til [að] drepa ef það væri [eitthvað] sem sjáist ekki,“ skrifar konan í skilaboðum til mágkonu sinnar 26. nóvember í fyrra. Vísir/Heiðar Allan þennan tíma fékk eiginmaður hennar ekki að sækja með henni læknatíma, fylgja henni eða aðstoða. Útskýringin var sú að í fyrra sambandi, sem varað hafði í ellefu ár, hefði hún verið beitt miklu andlegu, kynferðislegu, líkamlegu og fjárhagslegu ofbeldi. Sjálfstæði hennar á þessu sviði væri henni því mjög mikilvægt. Hélt því fram að hún væri deyjandi Í byrjun þessa árs sagði hún meinvörp hafa fundist í kviðarholi, beinum og heila. Lyfjameðferð væri út úr myndinni og hún væri deyjandi. Hún og maður hennar, sem höfðu gengið í hjónaband haustið 2023 en aldrei haldið veislu ákváðu að flýta brúðkaupsveislu sem stóð til að halda í sumar fram í mars. Enginn vissi hvað konan ætti langt eftir. Þegar blekkingarvefurinn var kominn í ljós vegna rannsóknar barnaverndar var snarlega hætt við veisluna. Í myndböndum, sem tekin voru upp á heimili hjónanna og fréttastofa hefur skoðað, má heyra konuna lýsa því fyrir ættingjum hve langt veikindin eru gengin, hvernig lyfjameðferð hafi farið fram og að hún sé deyjandi. Hún lýsir því meðal annars að sérfræðingar telji hana eiga sex mánuði eftir ólifaða. Eins má sjá hana ganga um heimilið með stuðningi eiginmanns síns vegna slappleika. Sagði fyrrverandi að hún væri með krabbamein í eitlum Þetta er ekki fyrsta skiptið sem konan hefur þóst vera með krabbamein. Samkvæmt gögnum sem fréttastofa hefur undir höndum hafði hún í fyrra sambandi, sem stóð yfir frá árinu 2010 til 2021, sannfært þáverandi kærasta sinn og sambýlismann um að hún væri með krabbamein í eitlum. „Þá tilkynnir hún mér það eftir að hafa verið að lýsa ákveðnum einkennum af veikindum að hún hafi farið í próf eða greiningu og hafi greinst með frumubreytingar og sé með krabbamein,“ segir maðurinn í samtali við fréttastofu. Hann treysti sér ekki til að koma fram undir nafni. Í skilaboðum þeirra á milli má meðal annars sjá konuna tala um að eitlarnir í hálsi hennar séu orðnir „kalkaðir“ og „dauðir“ eftir meðferð sem hún undirgekkst. Eins að henni bjóðist að fara í geisla- og lyfjameðferð. Vísir/Heiðar Hann segist hafa treyst konunni alveg enda hafi hún verið læknir og hann ekki haft tilefni til að véfengja sjúkdómsgreininguna sem hún sagði vera krabbamein í eitlum. „Ég trúði og treysti konunni sem ég var búinn að vera með í hálfan áratug.“ Hjálpaði henni að greiða fyrir krabbameinsmeðferð Þá lýsir konan því í skilaboðum til hans að krabbameinið hafi farið úr fjórða stigi í stig eitt. Konan hélt því fram að meðferð við þeirri tegund krabbameins sem hún þjáðist af væri ekki niðurgreidd af sjúkratryggingum og þau þyrftu að standa straum af öllum kostnaði sjálf. Vísir/Heiðar „Ég millifærði á hana sjö milljónum meira á þessu tímabili en hún gerði á mig og var að sjá um mikinn hluta af kostnaði heimilisins,“ segir maðurinn. Fjöldi vina konunnar hefur borið vitni um frásagnir hennar af veikindum og ásakanir á hendur bæði núverandi eiginmanni og fyrrverandi sambýlismanni um að hafa beitt hana andlegu, kynferðislegu og fjárhagslegu ofbeldi. Flestir vinanna eru nú sannfærðir um að ekkert sé til í þeim ásökunum. Sakaður um mansal og ofbeldi Þegar sambandi hennar og fyrrverandi sambýlismanns hennar lauk árið 2021 var maðurinn kallaður á fund með vinahópi sínum, sem þá var einnig orðinn vinahópur hennar. „Þar er mér tilkynnt um það að ég hafi verið að beita þessa konu harkalegu ofbeldi og mér er í raun bara útskúfað úr þessum vinahópi sem er á þessum tímapunkti orðinn hennar vinahópur. Ég kom alveg af fjöllum með þetta og þetta var mikið áfall fyrir mig. Ég skildi aldrei af hverju eða hvað hefði gerst,“ segir hann. Hann hafi ekki vitað meira um ásakanir hennar í hans garð fyrr en á þessu ári. „Ég átti að hafa verið að selja hana í mansal til einstaklinga til að nota hana, skíta á hana. Mér líður bara mjög illa yfir þessu,“ segir maðurinn. Horfa má á viðtalið við fyrrverandi sambýlismann konunnar í heild sinni í spilaranum hér að neðan. Sagðist beitt ofbeldi en ætlaði samt að halda brúðkaupsveislu Einn fyrrverandi vina konunnar skrifar í vitnisburði til Barnaverndar, sem fréttastofa hefur undir höndum, að konan hafi lýst fyrir vinum sínum að núverandi eiginmaður hennar hafi beitt hana miklu ofbeldi og því ætlaði hún að fara frá honum í kjölfar brúðkaupsveislu þeirra. „X og Y eru gift en ætluðu að halda brúðkaupsveislu þann 29. mars og tilkynnti hún okkur að þetta ætti að vera síðasta partýið áður en hún myndi deyja vegna krabbameins og kveðja alla, þar sem hún var einnig búin að ákveða að fara frá Y viku seinna, eða mánudaginn 7. apríl,“ skrifar fyrrverandi vinur konunnar í vitnisburði til Barnaverndar og bætir við: „Þarna fórum við mikið að hugsa um af hverju að halda þessa veislu og borga alla þessa upphæð fyrir veislu ef þú ert í fyrsta lagi í svona miklu ofbeldissambandi, búin að ákveða að fara frá honum svo viku seinna og af hverju þessi dagur. Okkar niðurstaða var að þar sem hún er ekki með krabbamein, þá væri hún búin að leggja fyrir okkur tímalínu þar sem hún ætlaði að taka eigið líf.“ Sakaði barnsföðurinn um Munchausen by proxy Þá skrifar vinurinn að hún hafi sakað eiginmann sinn um Munchausenheilkenni staðgengils, eða Munchausen syndrome by proxy. Það er andlegur sjúkdómur, sem lýsir sér þannig að sá sem af honum þjáist gerir einhvern nákominn sér veikan, með notkun lyfja til að mynda, til að vekja samúð, athygli og aðdáun annarra. Algengast er að foreldrar eða forráðamenn geri börnum sínum upp veikindi. Fram kemur í grein vísindavefsins um Munchausenheilkennið, sem á við um fólk sem gerir sjálfu sér upp veikindi, að fólk með Munchausen gangi yfirleitt mjög langt til að gabba ættingja sína, vini, lækna og hjúkrunarfólk. Dæmi séu um að fólk hafi sprautað lofti undir húð til að gera sér upp bólgur og að það hafi innbyrt eitur til að verða sjáanlega lasburða. Telur konuna stórhættulega sjálfri sér og börnunum Samkvæmt gögnum frá Barnavernd hefur konan sakað eiginmann sinn og barnsföður um ofbeldi við fulltrúa þar en engin gögn fært fram til sönnunar þess. Fram kemur í nýlegri greinargerð að konan glími við ómeðhöndluð andleg veikindi og að hana skorti innsæi í eigin vanda. Hún hafi jafnframt verið greind með lyfjafíkn. Vísir/Heiðar Konan skrifaði út mikið magn lyfja á foreldra sína og systur sem hún neytti sjálf. Meðal lyfjanna eru róandi lyfið sobril, ópíóðalyfið tradolan, flogalyfið gabapenstad og svefnlyfið stilnoct. Fyrrverandi sambýlismaður hennar segir ljóst að konan sé alvarlega andlega veik. „Hún var tilbúin til að gera hvað sem er til að fá einhvers konar vorkunn eða athygli á þessum veikindum sínum. Það er eins og venjuleg samkennd eða venjuleg ást sé ekki nóg,“ segir hann. „Ég álít sem svo að hún sé stórhættuleg sjálfri sér og börnunum sínum.“ Hefur ekki samþykkt að senda börnin í Barnahús Mál barna hennar er enn til meðferðar hjá barnavernd. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru börnin samkvæmt úrskurði Landsréttar á heimili föður síns í fjóra mánuði. Eftir að úrskurðurinn rann út mætti konan á leikskóla barna sinna og tók þau með sér á heimili foreldra sinna, þar sem börnin hafa verið í þrjár vikur. Börnin hafa ekki mætt á leikskóla síðan og faðir þeirra ekki fengið að hitta þau. Barnavernd hefur nú farið fram á að börnin verði vistuð utan lögheimilis og foreldrarnir dvelji hjá þeim til skiptis í viku í senn. Faðirinn samþykkti tillöguna en móðirin hafnaði henni. Tillagan verður því lögð fyrir umdæmisráð barnaverndar í Kraganum næsta þriðjudag. Fram kemur í greinargerðinni að mikið ósamræmi hafi verið í frásögnum móður allt frá upphafi málsins. Hún hafi sakað föðurinn um ýmis konar ofbeldi en ýmist dregið þær ásakanir til baka eða ekki viljað sannreyna þær. Meðal annars orðaði konan það við eftirlitsaðila að faðirinn hafi nauðgað börnunum en hafi dregið það til baka þegar ráðgjafi bar það undir hana. Eins hafi hún sakað föðurinn um að beita börnin annars konar kynferðislegu ofbeldi og var því tekin ákvörðun um að senda beiðni í Barnahús. „Móðirin hefur ekki undirritað beiðnina en faðir undirritaði umsóknina samdægurs. Móðir hefur ítrekað sagst vera með undir höndum sannanir fyrir ofbeldi af hálfu föður en afhendir ekki þau gögn þegar hún er innt eftir því,“ segir í greinargerðinni. Finnst kerfið hafa brugðist allri fjölskyldunni Fyrrverandi sambýlismaður hennar segir mikið áhyggjuefni að kerfið hafi ekki gripið fastar í taumana. „Mér finnst kerfið og barnavernd vera að bregðast þeim öllum. Tengdar fréttir
Læknir í Kópavogi blekkti fjölskyldu sína með lygasögu um krabbamein
Íslensk móðir sem starfar sem læknir gerði sér upp banvænt krabbamein og skrifaði upp á lyf fyrir foreldra sína og systur en neytti sjálf. Þá sendi hún karlmenn til að hafa í hótunum við barnsföður sinn sem fyrir vikið flúði heimilið um tíma með ungar dætur þeirra. Skipulögð brúðkaupsveisla fór út um þúfur og barnavernd skarst í leikinn.
30. september 2025 11:08 