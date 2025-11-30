Innlent

Innan­lands­flugi Icelandair af­lýst

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þessi mynd var tekni þegar, vegna óveðurs, farþegaþotur Icelandair lentu í Reykjavík í stað Keflavíkurflugvallar. Myndin tengist fréttinni ekki beint.
Þessi mynd var tekni þegar, vegna óveðurs, farþegaþotur Icelandair lentu í Reykjavík í stað Keflavíkurflugvallar. Myndin tengist fréttinni ekki beint. Vísir/Vilhelm

Öllu innanlandsflugi Icelandair í dag hefur verið aflýst.

Á vefsíðu innanlandsflugvalla má sjá að öllum ferðum Icelandair hefur verið aflýst. Fyrsta vél átti að fara til Akureyrar klukkan átta í morgun og sú síðasta til Akureyrar korter yfir sex í kvöld.

Eina flugferðin sem er enn á dagskrá er ferð Norlandair frá Reykjavík til Bíldudals. Einnig er gert ráð fyrir að sú vél snúi aftur og lendi á Reykjavíkurflugvelli rúmlega hálf fjögur.

Ekki náðist í samskiptastjóra Icelandair við vinnslu fréttarinnar.

