Öllu innanlandsflugi Icelandair í dag hefur verið aflýst.
Á vefsíðu innanlandsflugvalla má sjá að öllum ferðum Icelandair hefur verið aflýst. Fyrsta vél átti að fara til Akureyrar klukkan átta í morgun og sú síðasta til Akureyrar korter yfir sex í kvöld.
Eina flugferðin sem er enn á dagskrá er ferð Norlandair frá Reykjavík til Bíldudals. Einnig er gert ráð fyrir að sú vél snúi aftur og lendi á Reykjavíkurflugvelli rúmlega hálf fjögur.
Ekki náðist í samskiptastjóra Icelandair við vinnslu fréttarinnar.