Þjóðkirkjan hefur sett í loftið nýja vefsíðu, og er markmiðið að gera þjónustu kirkjunnar sýnilegri og svara spurningum um hlutverk Þjóðkirkjunnar og þá þjónustu sem hún veitir. Þá hefur kirkjan kynnt nýtt merki Þjóðkirkjunnar, sem er einfaldur kross á einlitum grunni.
Í tilkynningu frá Þjóðkirkjunni segir að með nýjum vef (kirkjan.is) sé nú í fyrsta sinn hægt að skoða sameiginlegt viðburðardagatal allra kirkna um landið. Þar sé einnig að finna heildstæðan lista yfir kirkjur, kapellur og bænhús Þjóðkirkjunnar.
„Er það líklega í fyrsta sinn sem slíkt er tekið saman á einum stað.“
„Þjóðkirkjan leggur áherslu á bæn, boðun og þjónustu en einnig kærleika og nærveru. Í kirkjunni er rými fyrir allar manneskjur, hvort sem fólk leitar í bænina, vill njóta kyrrðar og friðar, fallegrar tónlistar, sálgæslu eða einfaldlega staðar til að vera með gleði sína og sorg,“ segir í tilkynningunni.
„Kristin gildi eru grunnstoðir íslensks samfélags og Þjóðkirkjan vinnur að því að halda þeim á lofti og minna á þau í daglegu starfi og allri þjónustu við fólk. Rannsóknir sýna að samfélag sem sameinast um grunngildi stendur sterkt.“
Á nýrri vefsíðu sé hægt að kynna sér þessi gildi og jafnvel velja þau sem standa manni næst og úr því verði fallegur persónulegur kross.
Ný heimasíða leggi auk þess áherslu á þjónustu kirkjunnar við almenning, athafnir, helgihald, sálgæslu, viðburði og helgihald.
Auk þess veðri lögð áhersla á fróðleik um Þjóðkirkjuna, kirkjur landsins, kristna trú, hefðir og venjur sem mótast hafa innan Þjóðkirkjunnar undanfarnar aldir.
„Trú er margbreytileg. Þjóðkirkjan á ekki trúna og ber virðingu fyrir ólíkri trúarupplifun fólks og lífsskoðunum. Allar manneskjur eru velkomnar í Þjóðkirkjuna, sem er kærleiksríkur staður sem lætur sig allt mannlegt varða,“ er haft eftir Guðrúnu Karls Helgudóttur biskup.
Hún vonar að nýja vefsíðan endurspegli það að Þjóðkirkjan sé opin, aðgengileg og kærleiksrík.
kirkjan.is