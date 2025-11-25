Kínverjar skutu í morgun geimfari á braut um jörðu svo þrír geimfarar hefðu tök á því að komast aftur til jarðar. Þeir hafa í raun verið strandaðir í nokkra daga en eiga þó ekki að snúa aftur til jarðar fyrr en á næsta ári.
Fyrr í þessum mánuði töfðust þrír geimfarar um borð í kínversku geimstöðinni Tiangong. Þá voru þrír geimfarar til viðbótar sendir til að leysa þá af um borð í geimstöðinni. Einn gluggi um borð í geimfari fyrri hópsins reyndist þó skemmdur og þótti ekki hægt að senda geimfarana til jarðar um borð í því.
Þeir biðu því í níu daga um borð í geimstöðinni áður en ákveðið var að senda þá til baka á geimfarinu sem nýju geimfararnir höfðu notað til að komast til Tiangong.
Þá var nýtt geimfar sent til geimstöðvarinnar. Geimfararnir þrír sem eru þar um borð eiga að nota það til að lenda aftur á jörðinni á næsta ári eða ef eitthvað kemur upp á í Tiangong.
Til stendur að senda skemmda geimfarið ómannað aftur til jarðar og reyna að lenda því.
Kínverjar skutu sínum fyrsta geimfara á loft árið 2003 og síðan þá hefur þróun geimferðaáætlunar ríkisins, sem stýrt er af kínverska hernum, verið mjög hröð.
Kínverjar hafa á undanförnum árum varið töluverðu púðri og fjármunum í að byggja Tiangong geimstöðina á braut um jörðu. Það verkefni hófst eftir að Kínverjum var meinað að taka þátt í samstarfinu um Alþjóðlegu geimstöðina (ISS) vegna áhyggja af njósnum og stuld á leynilegum upplýsingum.
Kínverjar hafa boðið öðrum ríkjum að senda geimfara til Tiangong en hingað til hefur enginn þáð það boð.
Til stendur að láta ISS brenna upp á næstu árum og hafa geimfarar heimsins í meira mæli beint augum sínum að tunglinu. Svo virðist sem að á næstu árum verði keppt um það að koma fyrstir mönnum aftur til tunglsins og koma þar upp bækistöðvum.